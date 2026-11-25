Roma, 25 nov – Per anni l’Unione europea ha cercato di esercitare la propria influenza sulle grandi trasformazioni tecnologiche attraverso la definizione di norme e standard destinati a disciplinare il mercato. Ora, di fronte alla crescente concentrazione delle capacità tecnologiche nelle mani di Stati Uniti e Cina, Bruxelles studia strumenti di intervento che interessano direttamente la proprietà delle imprese. Secondo quanto rivelato questa mattina dal Financial Times, la Commissione europea starebbe lavorando alla costituzione di un fondo capace di mobilitare fino a 50 miliardi di euro, destinato prevalentemente alle società attive nell’intelligenza artificiale e nell’informatica quantistica, un vero e proprio fondo per la sovranità tecnologica europea.

Un fondo per la sovranità tecnologica europea

Il progetto, denominato Sovereign Tech Equity Fund (STEF), prevederebbe investimenti nel capitale delle imprese europee caratterizzati da una maggiore esposizione al rischio e da orizzonti temporali più lunghi rispetto agli attuali strumenti di finanziamento comunitari. Secondo una delle fonti citate dal quotidiano britannico, la Commissione intenderebbe utilizzare le risorse europee come capitale iniziale per attrarre ulteriori investimenti privati, con l’obiettivo di mobilitare fino a sei euro per ogni euro impegnato. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle discussioni avvenute durante il vertice informale dei capi di Stato e di governo dell’Unione europea, tenutosi a Dublino lo scorso 13 novembre. In quell’occasione, alla presenza dell’amministratore delegato della francese Mistral AI, Arthur Mensch, i leader europei hanno affrontato la questione dell’autonomia strategica nelle diverse componenti della filiera dell’intelligenza artificiale. Non si tratta del primo tentativo europeo di intervenire direttamente nel finanziamento delle imprese tecnologiche. Lo Scaleup Europe Fund, annunciato nel 2025, punta a raggiungere una capitalizzazione di cinque miliardi di euro attraverso la partecipazione di investitori pubblici e privati. La dimensione del nuovo progetto suggerisce tuttavia un salto di scala nell’ambizione di Bruxelles.

Il divario tecnologico con Stati Uniti e Cina

I dati restituiscono la misura del ritardo accumulato. Secondo l’AI Index Report 2026 dell’Università di Stanford, nel corso del 2025 gli investimenti privati statunitensi nell’intelligenza artificiale hanno raggiunto i 285,9 miliardi di dollari, contro i 20,9 miliardi dell’intera Europa. Il dato cinese, pari a 12,4 miliardi, non restituisce invece pienamente la dimensione dell’intervento pubblico di Pechino. Nel maggio del 2024, per esempio, la Cina aveva costituito la terza fase del proprio fondo nazionale per lo sviluppo dell’industria dei semiconduttori, con un capitale registrato di 344 miliardi di yuan, equivalenti all’epoca a circa 47,5 miliardi di dollari. Attraverso strumenti di questo tipo, Pechino ha cercato di orientare l’allocazione del capitale verso settori ritenuti determinanti per la sicurezza economica nazionale. Anche il modello statunitense, spesso identificato esclusivamente con il dinamismo dell’iniziativa privata, affonda le proprie radici nella collaborazione tra apparato statale, ricerca scientifica e industria. Gli investimenti federali nella ricerca, le commesse militari e la disponibilità di un mercato dei capitali particolarmente sviluppato hanno contribuito alla formazione dell’attuale ecosistema tecnologico americano. La competizione internazionale si svolge dunque anche tra differenti sistemi di organizzazione del capitale, della ricerca e della produzione.

La proprietà del capitale come questione strategica

Nel rapporto sulla competitività europea presentato nel settembre del 2024, Mario Draghi aveva individuato nella frammentazione dei mercati finanziari uno dei principali ostacoli allo sviluppo tecnologico del continente. Tra il 2008 e il 2021, quasi il 30% delle imprese europee che avevano raggiunto una valutazione superiore al miliardo di dollari aveva trasferito all’estero la propria sede. Il problema europeo riguarda infatti non soltanto la capacità di generare innovazione, ma quella di trattenere e sviluppare le imprese che la producono. Il ricorso ai capitali stranieri può consentire a una società europea di crescere, ma può anche comportare il trasferimento dei centri decisionali, della proprietà intellettuale e delle successive attività industriali. A questo si aggiunge la dipendenza dalle infrastrutture digitali. Secondo i dati richiamati dalla stessa Commissione europea, la quota dei fornitori europei nel mercato continentale del cloud è scesa dal 29% del 2017 al 15% del 2022, rimanendo sostanzialmente stabile negli anni successivi. Amazon, Microsoft e Google controllano complessivamente oltre il 70% del mercato. Un’impresa europea che sviluppa applicazioni di intelligenza artificiale può quindi continuare a dipendere da processori americani, da infrastrutture informatiche controllate da società straniere e da capacità produttive concentrate in Asia. La nazionalità dell’impresa, da sola, non garantisce l’autonomia dell’intera filiera.

I limiti della sovranità attraverso la regolamentazione

La prospettiva di un fondo europeo destinato ad acquisire partecipazioni nelle imprese strategiche testimonia un cambiamento rispetto alla centralità storicamente attribuita da Bruxelles alla regolamentazione del mercato e alla tutela della concorrenza. L’esperienza degli ultimi decenni ha mostrato come la capacità europea di imporre standard normativi internazionali non abbia necessariamente prodotto una corrispondente capacità industriale. L’Europa può disciplinare l’utilizzo di tecnologie delle quali non controlla la progettazione, la produzione o le infrastrutture, continuando così a dipendere economicamente e strategicamente da altri soggetti. Resta da comprendere, tuttavia, quale sarà la natura effettiva del nuovo fondo, quali condizioni verranno imposte alle imprese beneficiarie e quale rapporto si instaurerà tra gli obiettivi strategici delle istituzioni pubbliche e quelli finanziari degli investitori privati. La sovranità tecnologica implica infatti la possibilità di orientare lo sviluppo delle capacità produttive secondo interessi di lungo periodo, anche quando questi non coincidono con le prospettive di rendimento immediato del capitale. Sarà su questo terreno, più che sulla dimensione nominale delle risorse annunciate, che andrà misurata la portata della nuova iniziativa europea.

Vincenzo Monti