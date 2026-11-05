Milano, gli Studenti col Tricolore tornano in piazza: «Facciamo come in Serbia»

Milano, 5 nov – Dopo il presidio dello scorso 24 ottobre, gli Studenti col Tricolore tornano a mobilitarsi nel capoluogo lombardo. Il coordinamento, che riunisce studenti delle scuole superiori e delle università milanesi, ha annunciato una nuova manifestazione per sabato 7 novembre, alle ore 11, in piazza Principessa Clotilde, presso l’arco di Porta Nuova. Si tratta della seconda iniziativa pubblica del movimento, dopo quella organizzata in piazza XXV Aprile, alla quale, secondo gli organizzatori, hanno preso parte circa cento studenti.

«Facciamo come in Serbia»: il riferimento alla vittoria del movimento studentesco

A caratterizzare il nuovo appuntamento è soprattutto lo slogan scelto per la mobilitazione: «Facciamo come in Serbia». Il riferimento è alla recente vittoria elettorale del movimento studentesco serbo, che il 25 ottobre ha conquistato la maggioranza parlamentare, ponendo fine a quattordici anni di governo del Partito Progressista Serbo di Aleksandar Vučić. Un’esperienza politica che gli Studenti col Tricolore indicano come esempio di organizzazione autonoma delle nuove generazioni, capace di trasformare una mobilitazione nata nelle università in un soggetto politico nazionale. «Abbiamo sentito ripetere “facciamo come in Francia”», dichiara il coordinamento. «Noi diciamo: facciamo come in Serbia. Lì una generazione si è organizzata dal basso e ha cambiato i rapporti di potere imbracciando i colori, i simboli e la tradizione della propria Nazione. Non vogliamo essere la gioventù di servizio di un partito, né scegliere tra la distruzione fine a sé stessa e la difesa dell’esistente». Il richiamo alla Serbia vuole dunque segnare una distinzione rispetto ad altre forme di mobilitazione giovanile, rivendicando la possibilità di costruire un movimento studentesco indipendente dalle organizzazioni partitiche e radicato in una precisa identità nazionale.

Scuola, lavoro e casa: le rivendicazioni degli Studenti col Tricolore

Al centro del presidio milanese ci saranno le tre parole d’ordine indicate dal coordinamento: identità, comunità e potenza. Concetti che gli organizzatori intendono tradurre in una serie di rivendicazioni concrete sulle condizioni materiali delle nuove generazioni. Dalla richiesta di una scuola che torni a formare persone, anziché limitarsi a preparare manodopera per il mercato del lavoro, alla necessità di garantire ai giovani un’occupazione capace di assicurare autonomia economica. Tra i temi della mobilitazione figura anche la questione abitativa, particolarmente sentita in una città come Milano, dove il costo degli affitti rappresenta uno degli ostacoli principali all’indipendenza dei più giovani. A queste rivendicazioni si affiancano la richiesta di maggiori investimenti nella ricerca e nell’innovazione e la volontà di ampliare gli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita pubblica.

Con il presidio di sabato, gli Studenti col Tricolore intendono quindi dare continuità alla mobilitazione avviata in ottobre, tentando di consolidare la propria presenza nelle scuole e nelle università milanesi. Anche la scelta simbolica resta coerente con quella della prima manifestazione: gli organizzatori hanno invitato i partecipanti a presentarsi in piazza con il tricolore italiano.

Vincenzo Monti