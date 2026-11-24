Roma, 24 nov – È una di quelle notizie che fanno davvero rumore. Non perché siano eccezionali, nel senso di anomale; anzi, stavolta si rischia addirittura di conformarsi al volere comune. Ma per il semplice fatto che la vera notizia non è la notizia in sé, quanto piuttosto il «chi» fa notizia: la Svezia vuole la Remigrazione. Per decenni ci hanno propinato la nazione nordica come il modello da seguire, il prototipo dell’accoglienza indiscriminata e senza limiti, l’esempio della multiculturalità senza confini, il paradigma della convivenza meticcia.

L’analisi della proposta della Svezia

Oggi, tuttavia, Stoccolma è al centro di una radicale revisione delle politiche migratorie. L’11 novembre scorso, il Parlamento svedese ha approvato in via definitiva la modifica costituzionale che introduce la possibilità di revocare la cittadinanza, con 292 voti favorevoli e solo 50 contrari. La proposta, sostenuta dalla destra di governo guidata da Ulf Kristersson, è stata votata anche dai socialdemocratici d’opposizione. Contrari soltanto i Verdi e la sinistra. Per il momento, la cittadinanza potrà essere revocata a chi possiede un doppio passaporto ed è stato condannato per reati che colpiscono gli interessi vitali della Svezia. La misura fa parte di una serie di riforme restrittive che segnano una netta discontinuità con le politiche messe in atto fino a oggi. Al centro di questa svolta vi sono gli incentivi economici per il rimpatrio volontario e la discussione costituzionale sulla revoca della cittadinanza.

Questa non è che la conclusione forzata di quei modi eleganti e diplomatici che non sempre sembrano funzionare, soprattutto quando con i diretti interessati non si parla esattamente la stessa lingua. Già a luglio scorso, sugli autobus di Stoccolma è comparsa la scritta «Ti manca Mogadiscio?», accompagnata da un messaggio che informava come il sussidio per il rimpatrio potesse mitigare il dolore e scacciare la nostalgia di casa. La campagna era diretta in maniera mirata agli immigrati somali e promuoveva l’intenzione di facilitare il ritorno in patria con un contributo di 350.000 corone svedesi, quasi 31.000 euro. Il governo, attraverso i social e i canali istituzionali, ha dichiarato letteralmente, in tutte le lingue del mondo, che «migliorare il rimpatrio è una priorità del mio governo». E questa priorità è stata sostenuta dalla maggioranza degli svedesi.

Chi è causa del suo male…

Una sorta di j’accuse grave, seppur dignitoso, da parte della Corona, che adesso vuole riprendersi ciò che troppo facilmente è stato concesso e che, forse fuori tempo massimo, ha valutato essere la cosa più preziosa che una Nazione possa concedere. Qualcosa che non deve e non può essere regalato e che, prima di concederlo ancora, è opportuno venga restituito: la cittadinanza. Sono conti che adesso tornano e non piacciono, quelli del non lontano 2015, quando, ad accorrere in Svezia, furono 163.000 richiedenti asilo, il secondo dato pro capite più alto d’Europa. Intanto, la Nazione ha smesso di concedere permessi di soggiorno permanenti e obbliga i cittadini stranieri a rinnovare la propria domanda ogni tre anni. Inoltre, ci si deve sottoporre anche al test di cittadinanza, un vero e proprio esame sulla lingua e sulla storia della Svezia, che comprende anche l’ordine di successione al trono e le origini della Midsommar, la festa di mezza estate.

La decisione drastica del governo svedese nasce dalla pressione esercitata da fattori prettamente demografici, economici e di ordine pubblico negli ultimi anni. L’SCB, l’istituto nazionale di statistica svedese, ha certificato un incremento di oltre il 20% della popolazione nata all’estero, una crescita correlata alla grande crisi migratoria del 2015. Una parte di questi migranti non è stata assorbita dal mercato del lavoro locale né dal sistema scolastico e ha contribuito ad aggravare le difficoltà del tessuto sociale, soprattutto nelle periferie di città come Stoccolma, Göteborg e Malmö. A questo fa eco il rapporto dell’Ufficio nazionale per la prevenzione della criminalità (Brå), che ha registrato un aumento delle sparatorie e dei reati legati alla criminalità organizzata, oltre che degli stupri.

Le differenze con la proposta del Comitato ReR

Favorire l’uscita di chi delinque, di chi non ha raggiunto l’autosufficienza economica, di chi desidera volontariamente ritornare nelle terre d’origine, in primis in Africa, o di chi ha dimostrato con i fatti di non essere grato alla Nazione che gli ha offerto un’altra possibilità di vita: tutto questo ha un nome che persino la Svezia ha dovuto accogliere, ma che forse ancora fatica a pronunciare: Remigrazione. Seppure con differenze sostanziali tra la proposta del Comitato Remigrazione e Riconquista e la linea del governo Kristersson. Se in Svezia questa necessità di liberarsi dai bivacchi, dai delinquenti o dai «nuovi svedesi» si traduce semplicemente, almeno per ora, in misure su base volontaria, in un modo tiepido per chiedere «posso?» in casa propria, ormai sostituito dal «vuoi?», la proposta di legge del Comitato italiano, sostenuta da oltre duecentomila firme e che, altrettanto timidamente, nessun politico ha il coraggio di far approvare, è un progetto politico di più ampio respiro, volto a invertire la rotta dei flussi migratori e a preservare l’omogeneità culturale, identitaria ed etnica dell’Italia e dell’Europa.

Nelle formulazioni del movimento, la Remigrazione non si esercita soltanto su base volontaria o attraverso la sanzione dei singoli reati gravi, ma prevede il rimpatrio organizzato degli irregolari e dei condannati, nonché di fasce della popolazione immigrata regolare che abbiano dato prova di non potersi o volersi integrare e che, comunque, non siano necessarie al sistema produttivo nazionale.

Sic stantibus rebus

La parabola, se non il cortocircuito, seppur moderato, mitigato e diplomatico, della Svezia segna un punto di svolta che valica i suoi confini. La necessità con cui Stoccolma sta smantellando i tabù del proprio passato indica che il tema della tenuta sociale ed economica è ormai entrato stabilmente nelle agende delle democrazie europee e certifica il fallimento di quella narrazione buonista e pietista dell’accoglienza indiscriminata. E, stando ai dati pubblicati dai ministeri scandinavi, la Remigrazione inizia ad assumere i caratteri di una necessità non più procrastinabile.

Tony Fabrizio