Scuola, 15mila posti in meno: quando la denatalità diventa una giustificazione ai tagli

Roma, 2 nov – Dal 2027/2028 la scuola pubblica potrebbe perdere altri 6.974 posti tra docenti e personale Ata, portando a 14.808 le riduzioni previste nell’arco di tre anni scolastici. Il provvedimento interviene su un sistema che conta sempre meno studenti per il calo delle nascite. Ma la scelta di tradurre questa dinamica soprattutto in un risparmio di spesa mostra un problema di indirizzo: di fronte a un Paese che si restringe, lo Stato adegua al ribasso la propria struttura anziché utilizzare le risorse disponibili per migliorare l’istruzione e mantenerne la presenza sul territorio.

I tagli agli organici e una linea che viene da lontano

L’articolo 66 del disegno di legge di Bilancio 2027 prevede 4.925 posti in meno nell’organico dell’autonomia dei docenti e 2.049 tra il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Si aggiungono ai 5.660 posti di insegnamento ridotti dall’anno scolastico 2025/2026 e ai 2.174 posti Ata dal 2026/2027, stabiliti dalla precedente manovra. La relazione tecnica stima risparmi di 83,9 milioni nel 2027 e 251,7 milioni annui dal 2028. Si tratta di posti soppressi dagli organici, con effetti sulla capacità di organizzare il servizio.

La Uil ha chiesto di cancellare la norma, osservando che la diminuzione degli iscritti potrebbe consentire classi meno numerose e un miglioramento della didattica. Il problema non è nuovo. Nell’aprile 2022 sul Primato Nazionale contestavamo la logica presente nelle previsioni del Documento di economia e finanza del governo Draghi, che indicavano una discesa della spesa per istruzione dal 4% del Pil nel 2020 al 3,5% nel 2025. All’epoca quelle cifre rappresentavano uno scenario a legislazione vigente, non un taglio già deliberato; oggi, invece, la riduzione dei posti compare nel testo della manovra. A rimanere costante è il modo di leggere la denatalità: una trasformazione demografica destinata a produrre economie nella spesa scolastica, indipendentemente dal colore politico degli esecutivi.

Quando i banchi vuoti diventano una previsione di spesa

I numeri dell’Istat aiutano a comprendere la dimensione del fenomeno. Nel 2025 in Italia sono nati 355.772 bambini, il 38,3% in meno rispetto al 2008, mentre il numero medio di figli per donna è sceso a 1,14. Al calo della fecondità si somma quello delle generazioni in età fertile, a loro volta meno numerose, e la riduzione degli iscritti è destinata a proseguire. Secondo una proiezione pubblicata il 6 ottobre dalla Fondazione Agnelli, entro il 2040 la scuola italiana potrebbe perdere quasi due milioni di studenti; a regole invariate ciò corrisponderebbe a circa 95mila classi e 166mila docenti in meno. È la misura della riorganizzazione che attende il sistema.

Il venir meno degli alunni modifica necessariamente il fabbisogno di personale. La questione è come utilizzare il margine che si crea. Si potrebbero ampliare il tempo pieno e le attività di recupero, rafforzare il sostegno, garantire maggiore continuità didattica e distribuire le risorse in funzione delle esigenze effettive degli istituti. L’alternativa è considerare il numero delle iscrizioni come parametro quasi esclusivo per determinare quanto spendere. Secondo il Rapporto annuale Istat 2026, nel 2024 l’Italia ha destinato all’istruzione pubblica il 4% del Pil, contro il 4,8% medio dell’Unione europea: una distanza che rende ancora più significativa la scelta di trasformare il calo demografico in una riduzione stabile della spesa.

Il costo territoriale della scuola che si restringe

Il fenomeno diventa più evidente guardando alle province e ai piccoli comuni. Nel Rapporto SVIMEZ 2025 si rileva che, dei circa 6.300 comuni italiani con almeno una scuola primaria, quasi 3mila dispongono di un’unica primaria con meno di 125 iscritti: il 48% del totale. Sono presìdi vulnerabili, soprattutto lungo l’arco alpino, la dorsale appenninica e nelle isole minori; tra le regioni più esposte figurano Molise, Piemonte, Basilicata e Sardegna. Il dato documenta la fragilità della rete scolastica nei territori che già perdono abitanti. Una scuola di paese non è un servizio sostituibile senza conseguenze con un posto disponibile a diversi chilometri di distanza. La sua presenza incide sui tempi di vita delle famiglie, sui costi quotidiani e sulla possibilità di stabilirsi in un territorio. Se viene meno, risiedervi diventa più difficile; se altre famiglie se ne vanno, la domanda di servizi diminuisce ancora. La riduzione della popolazione scolastica può così alimentare lo spopolamento che l’ha prodotta, in un circuito particolarmente gravoso dove mancano collegamenti e opportunità di lavoro.

In questo quadro, il ridimensionamento degli organici pone una questione che il solo conteggio degli iscritti non risolve: quale presenza dello Stato si intende garantire nei territori meno popolati? La risposta determina il senso della riorganizzazione. Si può ridistribuire il personale, potenziare i servizi educativi e mantenere i presìdi necessari anche dove i numeri non assicurano economie di scala; oppure assumere la diminuzione degli abitanti come misura della progressiva ritirata dei servizi. La scuola diventa così un caso esemplare di una politica che contabilizza il declino demografico senza farne il punto di partenza per contrastarne le conseguenze.

Vincenzo Monti