Dalla Silicon Valley al Pentagono: la tecnodestra e il nuovo potere dell’intelligenza artificiale

Roma, 9 ott – Per comprendere ciò che sta accadendo intorno all’intelligenza artificiale bisogna partire da una domanda che è prima di tutto culturale e soltanto in seguito politica: come è cambiato il rapporto tra tecnologia, individuo e potere? Negli ultimi decenni, l’innovazione tecnologica ha modificato profondamente il modo in cui ci relazioniamo agli altri, alle istituzioni e alla società. Insieme alle nostre abitudini, sono cambiati anche il significato che attribuiamo alla libertà, il concetto di autonomia individuale e le forme attraverso cui il potere viene esercitato.

In questo scenario emerge un fenomeno particolarmente significativo: una parte dell’innovazione tecnologica contemporanea ha progressivamente trovato un terreno comune con correnti politiche e culturali che, fino a non molto tempo fa, sembravano appartenere a un’altra epoca. Da questo incontro nasce un nuovo rapporto tra tecnologia, libertà individuale e politica, particolarmente evidente in alcune correnti della nuova destra americana. Storicamente associata soprattutto alla difesa dell’ordine esistente, alla continuità e a una certa cautela di fronte alle trasformazioni, la destra si trova oggi a confrontarsi con un paradigma nel quale il cambiamento, la rottura con il passato e la liberazione dai vecchi schemi non costituiscono più un patrimonio esclusivo della cultura progressista. L’innovazione tecnologica ha trasformato questi equilibri, facendo emergere una nuova concezione del potere nella quale la tecnica non è più soltanto uno strumento della politica, ma diventa essa stessa un fattore politico.

Dalla Rust Belt alla Silicon Valley: la trasformazione dell’America

Per comprendere le origini di questo cambiamento bisogna tornare agli Stati Uniti e alla profonda trasformazione economica che hanno attraversato negli ultimi decenni. Per lungo tempo il cuore produttivo americano si è concentrato nel Nord-Est e nel Midwest, nella regione industriale conosciuta come Rust Belt, la «cintura della ruggine», dove acciaierie, fabbriche automobilistiche e grandi industrie manifatturiere avevano costruito non soltanto un modello economico, ma anche l’identità sociale e politica di intere comunità. A partire dagli anni Settanta, la deindustrializzazione, la chiusura degli stabilimenti e la progressiva perdita di posti di lavoro modificarono profondamente questo equilibrio. L’indebolimento dei sindacati e il declino di numerose città industriali contribuirono, nel corso dei decenni, a trasformare anche gli orientamenti politici di una parte dell’elettorato operaio.

Parallelamente, dall’altra parte del Paese, stava nascendo un’altra America: quella della Silicon Valley. Qui il valore economico non era più concentrato prevalentemente nella fabbrica, nella materia o nella forza lavoro industriale, ma nell’informazione, nel software, nei dati e nella capacità di costruire sistemi tecnologici capaci di moltiplicare la propria scala produttiva. La differenza rispetto al passato è sostanziale: mentre l’operaio produce direttamente il risultato, il programmatore costruisce il meccanismo che può generare risultati su larga scala. Non si tratta soltanto di una trasformazione economica, ma anche antropologica. Cambiano il lavoro, il rapporto con la produzione e il ruolo dell’individuo, mentre la capacità di progettare e controllare sistemi tecnologici diventa una delle principali fonti di ricchezza e influenza.

Dalla cultura hacker alla nascita della tecnodestra

È in questo nuovo ambiente che prende forma una parte della cultura hacker, fondata sull’idea che il singolo, attraverso la conoscenza e la tecnologia, possa mettere in discussione i poteri costituiti e conquistare un’autonomia prima impensabile. Negli anni Novanta, la fiducia nella tecnologia come strumento di emancipazione, di libera circolazione delle informazioni e di superamento delle strutture tradizionali combina elementi provenienti da culture politiche differenti. Questa visione non appartiene ancora alla destra nel senso tradizionale del termine, ma contiene alcuni presupposti che, successivamente, troveranno spazio nel pensiero libertario e in una parte della nuova destra americana. La crescita delle grandi piattaforme digitali e l’enorme potere economico accumulato dai loro fondatori contribuiranno a rafforzare il rapporto tra tecnologia e politica. Alcuni imprenditori e investitori iniziano ad assumere posizioni apertamente conservatrici o libertarie, sostenendo una riduzione dei vincoli normativi, una maggiore autonomia individuale e una limitazione dell’intervento statale. In questo contesto, la velocità dell’innovazione tende a essere considerata un valore in sé.

Due figure rappresentano in maniera particolarmente evidente questa trasformazione: Peter Thiel ed Elon Musk. Thiel, imprenditore tecnologico e investitore, trasferisce il rapporto tra tecnologia e libertà su un piano esplicitamente ideologico e politico, contribuendo a costruire un collegamento tra la cultura libertaria della Silicon Valley e alcune correnti del pensiero conservatore. Musk incarna invece una dimensione più visionaria e carismatica. La sua attività imprenditoriale attraversa settori differenti, dalla mobilità elettrica di Tesla all’esplorazione spaziale di SpaceX, fino alla piattaforma X e all’intelligenza artificiale sviluppata da xAI. Nella sua figura, innovazione tecnologica, visione del futuro e influenza politica tendono progressivamente a sovrapporsi. Da questo incontro prende forma una nuova relazione tra tecnologia, mercato e politica, destinata a modificare anche il volto della destra americana. La tecnica entra direttamente nel vocabolario del potere e assume un peso che prima non aveva. È in questo passaggio che si inserisce quella che Andrea Venanzoni, nel volume Tecnodestra. I nuovi paradigmi del potere, descrive come una nuova configurazione della destra, caratterizzata dal ruolo centrale assunto dalla digitalizzazione e dalle infrastrutture tecnologiche nella trasformazione della società e delle forme di autorità.

Tecnologia e libertà: chi controlla davvero le piattaforme?

La parola «libertà» è una delle più utilizzate nel discorso tecnologico contemporaneo. Libertà di innovare, libertà di espressione, libertà dal controllo dello Stato, libertà delle piattaforme. Ma questa continua rivendicazione di autonomia introduce una contraddizione che merita di essere esaminata. Possiamo davvero definire libera una tecnologia che dipende da enormi quantità di capitale, infrastrutture proprietarie, sistemi di calcolo giganteschi e aziende private che stabiliscono le regole di funzionamento dei propri prodotti? La questione diventa particolarmente evidente nel campo dell’intelligenza artificiale. Nessun sistema tecnologico è neutrale rispetto alle proprie condizioni di progettazione e utilizzo: ogni tecnologia offre determinate possibilità e ne limita altre. Gli strumenti attraverso cui accediamo alle informazioni, produciamo contenuti e organizziamo le nostre attività sono il risultato di decisioni tecniche, economiche e organizzative.

È proprio qui che la questione dell’intelligenza artificiale diventa politica. Non perché un sistema di IA debba necessariamente possedere un orientamento ideologico, ma perché chi costruisce e controlla l’infrastruttura dispone di una parte del potere necessario a definire il funzionamento dello spazio informativo. Un algoritmo può apparire impersonale, ma nasce da una progettazione, e progettare significa scegliere. Le regole che determinano il funzionamento di un sistema non derivano soltanto dalla tecnica: rispondono anche a criteri di sicurezza, interessi economici, vincoli giuridici e decisioni assunte da chi sviluppa e distribuisce quella tecnologia. La libertà della piattaforma, dunque, non coincide necessariamente con la libertà dell’individuo. Anzi, quanto più una tecnologia diventa indispensabile per le attività quotidiane, tanto più cresce il rischio che le sue condizioni di utilizzo vengano accettate senza interrogarsi sui criteri che le determinano.

L’intelligenza artificiale come nuovo terreno della competizione geopolitica

Gli Stati Uniti hanno costruito un ecosistema nel quale l’innovazione privata ha raggiunto una scala senza precedenti. Secondo lo Stanford AI Index Report 2026, nel 2025 gli investimenti privati statunitensi nell’intelligenza artificiale hanno raggiunto circa 285,9 miliardi di dollari, contro i 12,4 miliardi della Cina. Il confronto mostra la dimensione della leadership americana, ma non racconta l’intera storia. Il ruolo dello Stato cinese e dei finanziamenti pubblici rende infatti molto più complesso misurare l’effettiva capacità di investimento del Paese attraverso i soli dati relativi al settore privato. La competizione, dunque, non è soltanto economica. È geopolitica. La Cina sta costruendo una propria infrastruttura di intelligenza artificiale, mentre la Corea del Sud occupa una posizione importante nella ricerca e nello sviluppo tecnologico. La Russia, dal canto suo, considera l’IA una componente della propria strategia tecnologica e di sicurezza.

L’Europa ha scelto una strada in parte differente, affiancando allo sviluppo tecnologico un articolato sistema di regolamentazione. Attraverso l’AI Act, il Digital Services Act e il Digital Markets Act, l’Unione Europea ha cercato di definire regole più stringenti per lo sviluppo e l’impiego dell’intelligenza artificiale e per l’attività delle grandi piattaforme digitali. È uno dei punti centrali della tensione tra il modello europeo e quello americano. Entrambi cercano di rafforzare la propria capacità tecnologica, ma attribuiscono un peso differente al rapporto tra innovazione, regolamentazione e iniziativa privata. Nel frattempo, il resto del mondo continua a investire in infrastrutture, ricerca e capacità industriali. Sotto la superficie del dibattito pubblico si svolge quindi una competizione che riguarda una risorsa più importante di una singola applicazione: la capacità di controllare l’infrastruttura dell’intelligenza artificiale. Chi possiede i sistemi di calcolo, i dati, le competenze e le piattaforme necessarie al loro utilizzo dispone di un vantaggio che non si esaurisce nella dimensione economica, ma si estende alla sicurezza, all’informazione e alla capacità di influenza internazionale.

Anthropic, OpenAI e il Pentagono: quando l’intelligenza artificiale diventa questione militare

Un caso particolarmente significativo per comprendere il rapporto tra tecnologia, potere economico e istituzioni è quello emerso nel 2026 tra il Dipartimento della Guerra statunitense e due delle principali società che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale: Anthropic e OpenAI. Anthropic sviluppa Claude, mentre OpenAI è la società che ha realizzato ChatGPT e i modelli della famiglia GPT. Entrambe sono aziende private, ma i loro sistemi sono diventati strumenti di interesse strategico anche per il governo e per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il confronto è emerso con particolare evidenza quando il Dipartimento della Guerra ha cercato di ampliare le possibilità di impiego dell’intelligenza artificiale in ambito militare. Anthropic aveva posto due limiti all’utilizzo di Claude: nessuna sorveglianza di massa dei cittadini statunitensi e nessun impiego del modello per sistemi d’arma completamente autonomi, capaci cioè di selezionare e colpire obiettivi senza un essere umano nel processo decisionale. L’azienda si era dichiarata favorevole agli altri impieghi legali dell’intelligenza artificiale per la sicurezza nazionale, chiedendo però di mantenere queste due eccezioni.

Il Dipartimento della Guerra sosteneva invece la necessità di poter disporre dei propri sistemi di intelligenza artificiale per tutti gli impieghi ritenuti legali. Le trattative sono arrivate a un punto di rottura alla fine di febbraio. Il 27 febbraio 2026 Anthropic ha reso pubblica la propria posizione, mentre il giorno successivo OpenAI ha annunciato un accordo con il Dipartimento per l’utilizzo dei suoi sistemi in ambienti classificati. Nel marzo successivo, il Pentagono ha formalizzato la designazione di Anthropic come supply chain risk, cioè un rischio per la propria catena di approvvigionamento, con conseguenze soprattutto per l’utilizzo di Claude nei contratti militari. L’accordo raggiunto da OpenAI prevedeva a sua volta alcuni limiti: niente sorveglianza di massa sul territorio statunitense, niente utilizzo dei propri sistemi per dirigere autonomamente sistemi d’arma e niente decisioni automatizzate ad alto impatto nei casi in cui fosse richiesto l’intervento umano. La differenza tra le due posizioni, dunque, non riguardava semplicemente l’esistenza o meno di restrizioni all’utilizzo militare dell’intelligenza artificiale, ma soprattutto il modo in cui tali restrizioni venivano definite, negoziate e inserite negli accordi con lo Stato.

La controversia con Anthropic ha inoltre aperto un confronto giudiziario. Nell’agosto 2026, una corte federale californiana ha giudicato illegittime alcune misure adottate contro l’azienda, mentre il 25 settembre una corte d’appello federale del Distretto di Columbia ha confermato la designazione del Pentagono nell’ambito di un distinto procedimento. Al di là dei diversi sviluppi giudiziari, la vicenda rende evidente un cambiamento strutturale. Quando una tecnologia privata assume un valore strategico per lo Stato, il rapporto tra innovazione, interessi economici e potere politico diventa inevitabilmente più stretto. Le aziende non sono più soltanto produttrici di strumenti tecnologici: diventano interlocutori delle istituzioni nelle decisioni che riguardano l’impiego dei propri sistemi, anche in settori direttamente collegati alla sicurezza nazionale. In questo scenario, la questione non riguarda soltanto chi possieda una determinata tecnologia, ma chi possa stabilirne le condizioni di utilizzo e fino a che punto un soggetto privato possa condizionare le scelte di uno Stato che considera quella tecnologia strategica.

La tecnica del potere e il potere della tecnica

Fino a non molto tempo fa, il potere si esercitava soprattutto attraverso l’autorità, la gerarchia, le istituzioni e il controllo del lavoro, della produzione e dell’informazione. Era un potere riconoscibile, legato a ruoli, regole e strutture precise. Oggi una parte crescente di esso passa attraverso i dati, le piattaforme, i dispositivi digitali, gli algoritmi e la capacità di orientare comportamenti e scelte. La tecnologia non ha sostituito le forme tradizionali di autorità, ma si è aggiunta a esse, modificando i luoghi e gli strumenti attraverso cui viene esercitata.

È cambiato anche il linguaggio del potere. Accanto alle gerarchie e alle istituzioni, ricorrono sempre più parole come libertà, autonomia, innovazione e possibilità di scelta. Il problema è comprendere quanto queste possibilità corrispondano a una reale espansione dell’autonomia individuale e quanto, invece, dipendano da sistemi il cui funzionamento rimane esterno alla capacità di controllo dell’utente. Una parte della nuova destra tecnologica ha compreso molto presto che il futuro del potere non sarebbe passato soltanto dai parlamenti e dai governi, ma anche dalle piattaforme, dai dati, dai satelliti, dai sistemi di calcolo e dagli algoritmi. Questa intuizione ha contribuito a modificare il rapporto tra tecnologia e politica, favorendo una nuova concezione dell’innovazione come fattore di trasformazione degli equilibri esistenti. Resta però una questione fondamentale: la capacità di sviluppare una tecnologia non coincide necessariamente con quella di governarne le conseguenze.

L’intelligenza artificiale è ormai incorporata in infrastrutture e processi che non sempre risultano visibili. Proprio per questo il rischio non consiste soltanto nella concentrazione del potere tecnologico, ma anche nella progressiva abitudine ad affidare a questi sistemi una parte delle nostre decisioni senza domandarci più da dove provengano i criteri attraverso i quali vengono orientate. Abbiamo costruito strumenti capaci di aumentare enormemente le nostre possibilità. Ora dobbiamo dimostrare di possedere anche la capacità di governarle. Il vero progresso non consiste nel fare tutto ciò che la tecnologia ci permette di fare, ma nel sapere che cosa fare, come e perché farlo. Non sappiamo fino a dove arriverà l’intelligenza artificiale. Sappiamo però che la sua direzione non è ancora interamente scritta e che, almeno in parte, dipenderà dalle scelte politiche, economiche e culturali che saremo capaci di compiere. È qui che si misura il rapporto tra tecnologia e libertà, in un mondo nel quale il confine tra il potere della tecnica e la capacità umana di esercitare il proprio potere diventa sempre più difficile da distinguere.

Stefania Angela Dagnino

Note a margine

Peter Thiel è una delle figure che meglio rappresentano l’incontro tra tecnologia, libertarismo e nuova destra americana. Cofondatore di PayPal, primo grande investitore esterno di Facebook e cofondatore di Palantir, ha costruito la propria influenza mettendo in relazione innovazione tecnologica, capitale e politica. È stato inoltre tra i primi protagonisti della Silicon Valley a rompere apertamente con il consenso progressista dell’ambiente tecnologico e a sostenere Donald Trump.

Elon Musk ha portato questa relazione su una scala ancora più ampia. Dalla mobilità elettrica di Tesla all’esplorazione spaziale di SpaceX, fino a X e all’intelligenza artificiale, ha costruito un sistema imprenditoriale nel quale tecnologia e visione del futuro diventano anche strumenti di influenza politica. La sua traiettoria rende particolarmente evidente quanto il confine tra innovazione, capitale e potere politico sia diventato sottile.

La Rust Belt, letteralmente «cintura della ruggine», identifica la regione industriale degli Stati Uniti, soprattutto nel Midwest e nell’area dei Grandi Laghi, caratterizzata storicamente dalla concentrazione di grandi industrie manifatturiere. La progressiva deindustrializzazione, avviata negli anni Settanta, ha contribuito al declino economico di numerose città e alla trasformazione dell’identità sociale e politica di queste comunità.

Fonti e riferimenti