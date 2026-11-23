Roma, 23 nov – Nella primavera del 2025, quando Pechino sottopose a licenza l’esportazione di sette terre rare pesanti e dei magneti che le contenevano, ad alcuni costruttori automobilistici bastarono poche settimane di forniture ridotte per dover rallentare o sospendere la produzione. Il componente che mancava sulle linee di montaggio era un magnete, al termine di una catena di lavorazioni che l’industria cinese controlla in misura crescente a ogni passaggio. È da quell’episodio che si può misurare la portata della decisione annunciata il 19 novembre dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. La Commissione europea ha dato il via libera al progetto italiano di stoccaggio strategico delle materie prime critiche, sviluppato con i Paesi Bassi. I due poli saranno Porto Marghera e Rotterdam.

Le terre rare nell’Alto Adriatico

La candidatura elaborata dal Mimit con Cassa Depositi e Prestiti valorizza una geografia industriale che esiste già. Da Marghera si raggiunge l’interporto Quadrante Europa di Verona, dove le merci possono proseguire su strada o su ferrovia. Trieste apre l’accesso ai mercati dell’Europa centrale e orientale, Ravenna mette a disposizione la propria capacità di movimentare rinfuse. La miniera di dolomia di Tassullo, in Val di Non, figura fra le possibili estensioni della rete. Sul Mare del Nord, Rotterdam impegna nel progetto l’autorità portuale, la finanziaria pubblica Invest-NL, Rabobank e l’operatore logistico Steinweg. Ne risulta un sistema con due accessi marittimi e più vie di distribuzione verso i distretti manifatturieri europei. La funzione assegnata all’Italia deriva dal lavoro avviato da dieci Stati nell’ambito del piano RESourceEU, presentato dalla Commissione il 3 dicembre 2025. Alla Germania è spettata l’analisi della domanda e della capacità produttiva, alla Francia lo studio dei costi di acquisto, conservazione e rilascio, all’Italia la scelta dei siti e delle soluzioni logistiche. I 14 milioni di euro indicati nel bando del settembre 2026 finanziano l’intera sperimentazione. Sono previsti acquisti in quantità limitate e almeno una prova di rilascio con autorità pubbliche e imprese utilizzatrici. Si dovrà verificare, in concreto, quanto tempo passa tra la richiesta di un’azienda e la consegna di materiale che risponda alle sue specifiche.

Il passaggio dal minerale al magnete

Su quelle specifiche si concentra la decisione industriale più importante. Il bando europeo ammette lo stoccaggio di minerali, concentrati, composti chimici e materiali raffinati. Una partita di ossido di neodimio è utile a chi dispone degli impianti per convertirla in metallo. Per arrivare al costruttore di motori elettrici occorre ancora produrre la lega e fabbricare un magnete con le proprietà richieste. La scelta di che cosa acquistare per i depositi determina quindi quali imprese potranno servirsene e quali lavorazioni continueranno a dipendere da un fornitore estero. L’Agenzia internazionale dell’energia ha quantificato la distanza fra questi passaggi. Nel 2024 la Cina estraeva il 60% delle quattro terre rare più importanti per i magneti ad alte prestazioni, neodimio, praseodimio, disprosio e terbio. La sua quota saliva al 91% nella raffinazione di questi elementi e al 94% nella produzione di magneti permanenti sinterizzati. Dal lato degli acquirenti, il Servizio studi del Parlamento europeo riferiva nel 2025 che l’Unione si procurava in Cina il 98% dei suoi magneti di terre rare. Anche trovare un nuovo fornitore di minerale può dunque lasciare una fabbrica europea esposta alla medesima decisione di Pechino, se la trasformazione del materiale continua a passare per gli impianti cinesi.

Lavorazione, raffinazione e riciclo

Il tungsteno, anch’esso indicato dal Mimit per la sperimentazione, porta il problema dentro le officine meccaniche. Il suo carburo entra negli utensili da taglio e nei componenti che devono resistere all’usura. Secondo lo US Geological Survey, nel 2025 la Cina ha estratto 67.000 tonnellate di tungsteno sulle 85.000 prodotte nel mondo. Nel febbraio dello stesso anno Pechino aveva introdotto controlli sulle esportazioni di alcuni prodotti a base di tungsteno. Per un utensiliere italiano, conoscere la forma in cui il materiale sarà disponibile e le condizioni per accedervi conta quindi quanto conoscere l’ubicazione del deposito. Il bando affida al soggetto attuatore la proposta dei criteri di rilascio e riserva alla Commissione la decisione finale. A Venezia la discussione è già arrivata a questo punto. Il 20 novembre, in un’interrogazione al Consiglio comunale, la consigliera Marta Battistella ha chiesto quali attività di trattamento e trasformazione si svolgeranno a Porto Marghera e con quali ricadute sull’occupazione. Il Mimit presenta lavorazione, raffinazione e riciclo come investimenti che la presenza della riserva dovrebbe attirare. Il prossimo atto da seguire sarà perciò la scelta delle forme commerciali da acquistare. Quando saranno note, si potrà risalire, materiale per materiale, agli impianti necessari per utilizzarle e stabilire quanta parte del lavoro, oltre al transito delle merci, resterà in Italia.

L’Italia e l’Europa nel futuro delle terre rare

Sul piano geopolitico, una riserva comune dà ai governi europei tempo per trattare con un Paese fornitore anche quando quel Paese decide di restringere le esportazioni. È un margine di autonomia che dura quanto le scorte e che può diventare più ampio se, durante una crisi, le imprese europee riescono a lavorare materiali acquistati altrove. Qui l’interesse italiano coincide con quello europeo. Portare a Marghera impianti di raffinazione e riciclo darebbe ai produttori italiani un fornitore vicino e agli altri Paesi dell’Unione una via di approvvigionamento che passa per l’Adriatico. Per Roma significherebbe acquisire, nelle future decisioni europee sulle materie prime, il peso che deriva dalla capacità di rifornire anche l’industria degli altri.

Vincenzo Monti