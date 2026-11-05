MAGA di tutto il mondo nel panico: ma la sconfitta di Trump nasconde pericoli più grandi dell’«onda blu»

Roma, 5 nov – La sconfitta di Donald Trump alle elezioni di midterm ha prodotto un’ondata di entusiasmo tra quanti vedono nel ritorno dei Democratici al controllo del Congresso l’inizio di una nuova fase politica. Una lettura che, concentrandosi sul risultato elettorale, rischia di trascurare la natura del potere americano. Le elezioni del 3 novembre hanno ridimensionato il presidente e ristabilito un equilibrio tra i diversi centri di influenza di Washington, senza modificare necessariamente gli interessi strategici che orientano la politica estera degli Stati Uniti. Il confronto riguarda soprattutto gli strumenti attraverso i quali perseguirli, e il nuovo rapporto di forze potrebbe rendere la loro applicazione ancora più conflittuale, anziché favorire quella distensione internazionale che qualcuno sembra già intravedere.

Trump perde il Congresso, non il sistema che lo sostiene

I risultati elettorali sono inequivocabili. Secondo Reuters, al 4 novembre i Democratici avevano conquistato almeno 54 seggi al Senato e guadagnato almeno 30 seggi alla Camera dei rappresentanti, ottenendo il controllo di entrambi i rami del Congresso. L’arretramento repubblicano ha investito anche territori tradizionalmente conservatori, evidenziando una perdita di consenso che attraversa diverse componenti dell’elettorato. Il costo della vita, le conseguenze dei dazi e soprattutto la guerra contro l’Iran hanno contribuito a determinare questo risultato. Il voto restituisce quindi una bocciatura della gestione trumpiana, ma il suo significato istituzionale va oltre il rapporto tra il presidente e gli elettori. Dal gennaio 2027, con l’insediamento del nuovo Congresso, l’amministrazione dovrà confrontarsi con maggioranze democratiche capaci di controllare le commissioni parlamentari, condizionare gli stanziamenti federali, avviare indagini e ostacolare le nomine presidenziali. Si interrompe così quella concentrazione del potere politico che aveva consentito alla Casa Bianca di governare per due anni con un Congresso sostanzialmente favorevole.

Per comprendere la portata di questo riequilibrio occorre però recuperare un elemento che il Primato Nazionale aveva individuato già all’indomani della rielezione del 2024. Trump non rappresentava la vittoria del popolo contro le élite, ma l’affermazione di una componente dell’establishment americano capace di raccogliere attorno a sé interessi industriali, finanziari e tecnologici differenti. Il suo ritorno alla Casa Bianca aveva segnato la convergenza tra settori del capitalismo tradizionale e quello tecnologico della Silicon Valley, interessato ad assumere un ruolo sempre più diretto nella definizione delle politiche pubbliche. La dimensione economica di questa competizione emerge dai finanziamenti elettorali. Secondo uno studio del Brennan Center for Justice, pubblicato il 27 ottobre, i quaranta maggiori finanziatori delle midterm hanno versato complessivamente 2,4 miliardi di dollari entro metà ottobre. Di questi, circa 1,5 miliardi provengono da donatori schierati esclusivamente con i Repubblicani, mentre Elon Musk, attraverso contributi personali e una delle sue società, ha destinato 483 milioni di dollari al sostegno del partito. Nello stesso periodo, i gruppi che non rendono pubblica l’identità dei propri finanziatori hanno contribuito per 699 milioni.

Questi numeri descrivono un sistema nel quale il potere economico interviene massicciamente nella competizione politica, ma non garantisce automaticamente la vittoria dei candidati sostenuti. Soprattutto, dimostrano che non esiste un’unica élite contrapposta a Trump, e che quindi oggi non c’è nessun “potere forte” che ne ha determinato automaticamente la sconfitta. Settori della finanza tradizionale, dell’industria militare, dell’intelligenza artificiale e delle criptovalute mantengono interessi differenti, finanziando talvolta entrambi gli schieramenti. Il nuovo Congresso modifica la distribuzione della loro influenza, restituendo capacità di intervento a componenti istituzionali e gruppi economici che durante il predominio repubblicano avevano incontrato maggiori difficoltà nel condizionare l’amministrazione.

Gli interessi americani oltre le amministrazioni

La continuità del sistema diventa più evidente quando si passa dalla politica interna alla proiezione internazionale degli Stati Uniti. La stessa storia recente della presidenza Trump ha mostrato quanto fosse fragile l’interpretazione del suo ritorno come premessa di un disimpegno americano dal mondo. L’intervento in Venezuela, il rilancio della Dottrina Monroe, la guerra contro l’Iran e le pressioni commerciali esercitate sugli alleati europei hanno restituito l’immagine di una potenza intenzionata a difendere la propria posizione internazionale attraverso strumenti economici e militari, anche a costo di compromettere rapporti diplomatici consolidati. Le differenze tra Trump e i suoi predecessori sono reali, ma possono essere comprese confrontando le rispettive priorità strategiche. La National Security Strategy dell’amministrazione Biden del 2022 individuava nella Cina il principale concorrente sistemico, assegnando alla competizione tecnologica, industriale e militare con Pechino una funzione centrale. La strategia pubblicata da Trump nel dicembre 2025 ha riorganizzato queste priorità, attribuendo maggiore importanza all’emisfero occidentale e al controllo delle risorse e delle infrastrutture strategiche, senza rinunciare all’obiettivo di impedire l’affermazione di potenze capaci di compromettere la posizione americana.

Il contenimento della Cina, la superiorità tecnologica, l’accesso alle risorse energetiche e la sicurezza delle rotte commerciali costituiscono così elementi di continuità che attraversano amministrazioni profondamente differenti per linguaggio e orientamento politico. La disputa riguarda il peso da attribuire alle alleanze, al protezionismo economico, alla pressione diplomatica e all’impiego diretto della forza. L’Ucraina offre un esempio concreto di questa dialettica. Trump ha ridotto sostanzialmente gli aiuti militari diretti a Kyiv e cercato di recuperare margini negoziali con Mosca, mentre una parte consistente del Congresso, comprendente anche esponenti repubblicani, ha continuato a sostenere il rafforzamento della posizione ucraina. Secondo una ricostruzione di Reuters del 4 novembre, la nuova maggioranza potrebbe promuovere ulteriori stanziamenti militari e contrastare l’allentamento delle sanzioni energetiche russe, anche attraverso accordi bipartisan. Il risultato delle midterm potrebbe quindi irrigidire nuovamente la posizione americana nei confronti della Russia, pur lasciando alla Casa Bianca una significativa autonomia diplomatica. Sul versante cinese, invece, la competizione economica e tecnologica presenta maggiori possibilità di convergenza tra i due partiti, confermando che le divisioni interne non coincidono necessariamente con una contrapposizione sugli obiettivi geopolitici.

Il paradosso della sconfitta: più vincoli, nuovi rischi di escalation

La questione diventa particolarmente delicata sul fronte iraniano, dove la politica internazionale americana ha contribuito direttamente alla perdita di consenso dell’amministrazione. Il conflitto avviato il 28 febbraio insieme a Israele, senza una preventiva autorizzazione del Congresso, ha prodotto conseguenze economiche che si sono riflesse sui prezzi energetici e sul costo della vita. La tregua raggiunta in aprile non ha risolto le controversie strategiche, lasciando aperta la possibilità di una ripresa delle operazioni. La sconfitta elettorale ha già accentuato le divergenze interne alla stessa amministrazione. Il 4 novembre il vicepresidente JD Vance ha attribuito alla guerra la responsabilità principale della perdita del Congresso, tornando a considerare fondata la precedente indicazione di interrompere il conflitto. Trump ha invece continuato a difendere l’intervento, sostenendo di avere impedito all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare. La frattura riguarda dunque una scelta strategica che aveva già diviso il mondo MAGA e che il risultato elettorale ha riportato al centro del confronto repubblicano.

Proprio questa situazione introduce il rischio di un’accelerazione militare. Secondo la stessa agenzia, Trump ha ricevuto nuove valutazioni dal comando centrale americano sulle possibilità di riprendere gli attacchi contro Teheran. Alcune fonti vicine alle discussioni hanno riferito che il presidente potrebbe scegliere di intensificare le operazioni dopo il voto, mentre valutazioni dell’intelligence americana indicano che ulteriori bombardamenti difficilmente modificherebbero in maniera decisiva la posizione negoziale iraniana. Il problema non riguarda soltanto le intenzioni del presidente, ma il funzionamento di un sistema nel quale la perdita di potere legislativo può accentuare il ricorso agli strumenti che rimangono nelle mani dell’esecutivo. Trump conserverà poteri considerevoli nella conduzione della politica estera, mentre il nuovo Congresso potrà esercitare pressioni sui finanziamenti, sulle nomine e sull’autorizzazione delle operazioni militari. L’Atlantic Council ha individuato proprio nel periodo precedente all’insediamento delle nuove maggioranze una possibile finestra per ulteriori iniziative contro l’Iran.

Ne deriva una contraddizione destinata a pesare sugli equilibri internazionali. La Casa Bianca potrebbe cercare risultati strategici prima che il controllo parlamentare diventi più stringente, mentre il Congresso potrebbe ostacolare alcune operazioni militari e contemporaneamente sostenere politiche più rigide in altri teatri, a cominciare dall’Ucraina. Anche il rapporto con Israele entrerà in una fase differente, considerata la crescente opposizione democratica agli aiuti militari e alle scelte del governo Netanyahu. L’instabilità può quindi derivare non soltanto da una maggiore propensione americana all’uso della forza, ma dalla difficoltà di conciliare indirizzi differenti all’interno dello stesso apparato decisionale. Per gli interlocutori di Washington, la presenza di un presidente politicamente indebolito ma ancora dotato di ampie prerogative esecutive introduce ulteriori incertezze sulla durata degli accordi e sulla credibilità degli impegni diplomatici.

L’Europa e l’illusione di cambiare Washington

È alla luce di questi rapporti di forza che va osservata anche la reazione europea. Nel 2024 una parte della destra continentale aveva salutato la rielezione di Trump come l’occasione per superare l’ordine globalista e restituire sovranità agli Stati nazionali. Due anni dopo, i dazi contro l’industria europea, le pressioni sulla NATO e l’interventismo americano hanno mostrato quanto fosse infondata l’equazione fra affinità ideologica e convergenza degli interessi nazionali. La vittoria democratica rischia ora di alimentare un’illusione speculare. Un Congresso meno subordinato alla Casa Bianca potrà modificare il rapporto con gli alleati, ma non eliminerà la competizione commerciale e tecnologica tra Stati Uniti ed Europa, né l’interesse americano a conservare un ruolo determinante nella sicurezza continentale. La questione rimane quella della capacità dell’Europa di agire come soggetto politico dotato di interessi propri, invece di affidare le proprie prospettive alle oscillazioni della politica statunitense. Del resto, gli interessi di una potenza non scompaiono quando cambia la maggioranza parlamentare, così come non vengono meno quando alla Casa Bianca arriva un presidente intenzionato a modificare linguaggio e strumenti dell’azione internazionale.

Le midterm hanno dunque aperto una fase nella quale gli Stati Uniti dovranno ridefinire il rapporto tra presidenza, Congresso e gruppi d’interesse, mentre restano aperte le principali crisi che ne impegnano la proiezione globale. In questo processo, il ridimensionamento di Trump non comporta necessariamente un ridimensionamento della potenza americana e potrebbe anzi rendere più difficile la gestione dei conflitti. Per l’Europa, continuare a leggere il proprio futuro attraverso le vittorie e le sconfitte elettorali di Washington significa rimanere prigioniera di una subordinazione prima ancora politica che militare o economica.

Sergio Filacchioni