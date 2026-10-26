La Turchia avanza dalla Libia al Golfo: la sfida all’Italia nel Mediterraneo

Roma, 26 ott – Due decisioni assunte a distanza di ventiquattr’ore restituiscono la misura delle ambizioni geopolitiche turche. Il 20 ottobre la Camera dei Rappresentanti libica, con sede a Tobruk, ha approvato il memorandum marittimo sottoscritto con Ankara nel 2019, mentre il giorno successivo un parlamentare dell’AKP ha annunciato l’intenzione di richiedere l’autorizzazione all’invio di personale militare in Arabia Saudita, nell’ambito del patto di difesa siglato ad agosto con Riad e Islamabad. Due iniziative che insistono su teatri differenti, ma rispondono alla medesima logica: trasformare la presenza turca nelle principali aree di crisi in una capacità permanente di condizionarne gli equilibri. Una strategia che riguarda direttamente l’Italia, la cui posizione nel Mediterraneo dipende sempre più da processi politici e militari che si sviluppano oltre i suoi confini geografici.

La Libia e il consolidamento della Patria Blu

Il voto del Parlamento di Tobruk costituisce un passaggio significativo nella politica libica di Ankara. L’accordo del 27 novembre 2019, concluso con il Governo di accordo nazionale di Fayez al-Sarraj, stabiliva una delimitazione delle rispettive giurisdizioni marittime nel Mediterraneo orientale, secondo una configurazione contestata da Grecia e Cipro per il mancato riconoscimento dei diritti marittimi attribuiti alle isole greche. L’intesa rappresentava un’applicazione della dottrina della Mavi Vatan, la «Patria Blu», attraverso la quale la Turchia rivendica un ruolo centrale nella definizione degli spazi marittimi compresi tra Mar Nero, Egeo e Mediterraneo orientale. All’epoca, tuttavia, il memorandum aveva incontrato l’opposizione della Camera dei Rappresentanti libica, vicina al campo politico-militare di Khalifa Haftar. Nel 2020 Tobruk aveva respinto gli accordi conclusi con Ankara, arrivando a deliberare l’interruzione delle relazioni politiche con la Turchia. Il voto unanime del 20 ottobre 2026, riportato dalla Libyan News Agency, rovescia quella posizione attraverso l’approvazione del memorandum e la revoca delle risoluzioni n. 1 e n. 6 del 2020.

Il risultato supera il valore strettamente giuridico dell’intesa. Per anni la presenza turca in Libia si era sviluppata principalmente attraverso il sostegno militare e politico alle autorità di Tripoli, contribuendo nel 2020 a impedire la conquista della capitale da parte delle forze di Haftar. Il successivo riavvicinamento alla Libia orientale ha consentito ad Ankara di estendere la propria interlocuzione anche agli ambienti che ne avevano osteggiato l’intervento. La Turchia può così conservare i vantaggi acquisiti a Tripoli e, contemporaneamente, costruire rapporti con Tobruk e Bengasi, riducendo la dipendenza dalle sorti di una sola fazione. Questa evoluzione non risolve la controversia internazionale sulla delimitazione marittima. Grecia, Cipro ed Egitto continuano a contestare l’accordo e l’Unione europea ne ha ribadito l’incompatibilità con i diritti sovrani di Stati terzi. Cambia però il peso politico della posizione turca: quella che nel 2019 appariva come un’intesa con una delle parti della guerra civile libica riceve oggi il sostegno parlamentare del campo avversario.

Dal Mediterraneo al Golfo: la sicurezza come strumento di influenza

La seconda iniziativa amplia ulteriormente l’orizzonte strategico. Il Mecca Joint Defence Agreement, sottoscritto il 7 agosto 2026 da Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, introduce un impegno di difesa collettiva secondo il quale un’aggressione armata contro uno dei firmatari viene considerata un attacco contro tutti. Il 20 ottobre Ankara ha trasmesso il trattato al Parlamento per la ratifica; il 21 ottobre, secondo quanto riferito a Reuters, un deputato del partito di governo ha anticipato la successiva richiesta di autorizzazione per l’invio di specialisti nella difesa aerea e nella guerra elettronica. La natura inizialmente tecnica del possibile dispiegamento non ne riduce la rilevanza. Il controllo e la manutenzione di sistemi difensivi complessi richiedono addestramento, assistenza continuativa, scambio di informazioni e integrazione operativa. Per Ankara, l’esportazione di capacità militari può quindi produrre relazioni politiche durature, sostenute anche dalla crescita della propria industria della difesa.

Il patto riunisce inoltre tre attori dotati di risorse complementari: la capacità industriale e operativa turca, la disponibilità finanziaria saudita e il peso militare pakistano. La sua formazione interviene mentre Riad cerca di diversificare le garanzie di sicurezza, tradizionalmente imperniate sugli Stati Uniti, di fronte alle minacce missilistiche e agli attacchi degli Houthi contro il territorio saudita e la navigazione nel Mar Rosso. Ankara si inserisce in questa trasformazione senza abbandonare la NATO né rinunciare ai rapporti diplomatici con l’Iran. La sua autonomia consiste precisamente nella possibilità di partecipare a sistemi di cooperazione differenti, sfruttando le rivalità regionali per ampliare la propria capacità negoziale. La presenza nel Golfo prolunga così una proiezione già sviluppata nel Mediterraneo orientale e in Nord Africa, collegando sicurezza marittima, infrastrutture energetiche e industria militare.

Il Mediterraneo italiano non finisce a Suez

Queste dinamiche confermano un problema già affrontato sul Primato Nazionale in due precedenti analisi. Già nel marzo 2025, parlavamo dell’espansione di Ankara come di una sfida strategica più diretta agli interessi italiani rispetto alla tradizionale competizione con Parigi. Se quest’ultima rimane una rivalità politica ed economica interna a un quadro europeo condiviso, la Turchia persegue una revisione unilaterale degli equilibri marittimi e regionali attraverso strumenti militari, diplomatici e industriali. Una prospettiva complementare emergeva nell’articolo di Eugenio Palazzini, nel quale la proiezione italiana veniva ricondotta alla necessità di operare oltre gli Stretti, riconoscendo l’interdipendenza tra Mediterraneo, Africa e direttrici commerciali globali. L’iniziativa turca mostra il rapporto tra queste due questioni. La competizione per l’influenza in Libia non si esaurisce nel controllo dei porti o dei giacimenti, ma si collega agli equilibri energetici del Mediterraneo orientale e alle relazioni con le potenze del Golfo. Allo stesso modo, la sicurezza del Mar Rosso riguarda direttamente i traffici diretti verso Suez e dunque l’economia portuale, manifatturiera ed energetica italiana. Ankara sta sviluppando strumenti per incidere su questi collegamenti, mentre Roma continua a misurare la propria influenza soprattutto attraverso la presenza economica e la cooperazione bilaterale.

Il divario è particolarmente evidente in Libia, dove l’importanza degli investimenti dell’Eni e delle relazioni diplomatiche italiane non garantisce una corrispondente capacità di orientare gli assetti politici. Il riconoscimento del memorandum da parte di Tobruk dimostra quanto una presenza militare consolidata, accompagnata da un’attività diplomatica rivolta a entrambe le principali fazioni, possa tradursi in risultati negoziali.

La posizione italiana nel nuovo equilibrio regionale

Il problema per Roma non è interrompere i rapporti con Ankara, ma disporre di una politica mediterranea capace di negoziare da una posizione autonoma. Ciò richiede una presenza continuativa nei processi politici libici, una maggiore integrazione tra strumenti diplomatici, industriali e militari e una cooperazione europea orientata alla tutela degli interessi marittimi comuni. Il riferimento europeo assume qui un significato concreto. Italia, Francia e Grecia possono avere priorità differenti, ma condividono l’interesse a impedire che le principali decisioni sulla sicurezza e sulle risorse del Mediterraneo vengano determinate senza una loro partecipazione. La competizione interna all’Europa, quando impedisce di costruire una posizione comune verso gli attori esterni, finisce per ridurre il peso negoziale di tutti.

Le decisioni turche di ottobre indicano quanto rapidamente possano cambiare gli equilibri regionali quando una potenza dispone di obiettivi continuativi e strumenti coerenti per perseguirli. La Libia offre ad Ankara un accesso politico e militare alla sponda meridionale del Mediterraneo; l’accordo con Arabia Saudita e Pakistan ne estende le possibilità di influenza verso il Mar Rosso e il Golfo. Per l’Italia, tornare a esercitare un ruolo di potenza marittima significa riconoscere che la propria sicurezza e la propria autonomia economica si decidono lungo l’intera rete di relazioni che collega questi spazi, e organizzare di conseguenza la propria politica estera.

Sergio Filacchioni



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