Roma, 23 nov – Sabato scorso le strade di Verona erano più vive e gremite che mai. Il centro aveva appena assistito all’apertura dei Mercatini di Natale ed un sole novembrino faceva capolino sulla città scaligera. Ma in uno dei cuori pulsanti veronesi, Piazza San Zeno, un migliaio di persone si erano date appuntamento dal primo pomeriggio per mostrare, con la propria presenza, la concreta vicinanza ed il convinto supporto ad uno di loro, Luca Castellini, condannato in appello ad 8 anni e 2 mesi in seguito ai fatti avvenuti alla sede della CGIL di Roma il 9 ottobre 2001.

Una sorta di psicoreato

Il Caste, come è meglio conosciuto, non ha minimamente preso parte in alcun modo a nessuna azione violenta dentro la sede del sindacato (dove nemmeno ha mai messo piede). Ma è stato così severamente condannato in quanto ritenuto uno dei mandanti morali, peraltro senza aver assolutamente invitato nemmeno a parole a compiere atti penalmente rilevanti. Lui, come altre persone quel giorno, è stato invece punito per una sorta di psicoreato, da far impallidire film come Demolition Man o Minority Report!

Il gruppo portante della Curva Sud dell’Hellas Verona, Hellas Army, di cui Castellini è parte attiva, ha quindi organizzato un corteo per le vie cittadine allo scopo di dare un segnale forte: Hellas Army è un gruppo da stadio, ma è anche parte attiva della comunità, una comunità che si stringe intorno ad un suo membro ed alla sua famiglia in un momento di difficoltà, con atti concreti di solidarietà e fratellanza.

La risposta di Verona

Sabato in piazza sono scesi gli ultras ed i tifosi, ma anche i cittadini comuni, le donne ed i bambini. Il lungo serpentone si è snodato per le vie della città senza creare alcun fastidio alla cittadinanza. In testa al corteo lo striscione Verona non dimentica i suoi ragazzi! Verona calcio e Verona città costituiscono infatti un’unica grande comunità che si schiera sempre, nel bene e nel male. I cori, le torce ed i fumogeni hanno cadenzato il passo di una comunità ideale colorata di gialloblu che ha concluso il suo percorso proprio sotto l’anima della tifoseria, la Curva Sud dello Stadio Marcantonio Bentegodi.

Qui lo stesso Caste ha preso il microfono, prima di lasciare la parola ad uno degli avvocati di alcuni imputati del 9 ottobre, Pablo De Luca. Quest’ultimo ha ben chiarito come quella portata avanti sabato non fosse una battaglia di colore politico. Ma un qualcosa che riguarda tutti noi. Magari proprio anche di un uomo di sinistra, che probabilmente ha accolto con benevolenza la condanna di Luca Castellini, in quanto lontano dalle sue idee. Perché quando uno Stato, attraverso la magistratura, inizia a punire non un comportamento bensì un pensiero, nessuno di noi è veramente più al sicuro. Per questo sabato è stato doveroso esserci. Per il Caste, ma anche per tutti noi.

Roberto Johnny Bresso