Un’altra Gotica: per tutti quei giovani che scelsero di gridare “Viva l’Italia!”

“Non importa che si muoia purchè la Patria viva!” Legionario Alberto Brizzi, 4 gennaio 1945

Roma, 27 ott – La storia è stata talvolta capace di viaggiare tranquilla, lasciando per lunghi tratti al passeggero intento a guardare al di fuori del finestrino un paesaggio sempre somigliante a sé stesso. Ci sono poi salite e discese, tornanti, accelerazioni, periodi magari brevissimi – se prendiamo in considerazione l’intera esperienza umana – ma pregni di significato. Seicento giorni di Repubblica Sociale, quasi duecentocinquanta di Linea Gotica. Un fronte lungo trecento chilometri tra i due estremi dell’Appennino settentrionale, ovvero dalla costa tirrenica a quella adriatica.

In particolar modo in quel fazzoletto di terra che diede i natali al Capo del Fascismo negli otto mesi che dividono l’agosto 1944 dal successivo mese di aprile si ritrovò armi in mano un “caleidoscopio” di nazionalità totalmente differenti l’una dall’altra: Fabrizio Turchi ha dedicato un corposo volume – frutto di anni di studio, approfondimenti e ricerche personali – agli italiani che combatterono gli Alleati in Romagna.

Riportare al cuore

Sia chiaro fin da subito: non siamo davanti a una fredda catalogazione degli eventi o a un susseguirsi di date, eventi, battaglie. Nemmeno ad una delle tante ricostruzioni di parte. Se dovessimo definire con una sola parola le fatiche dell’autore utilizzeremo il verbo ricordare nel suo significato originario: dal latino recordari ovvero “portare di nuovo al cuore”.

Un’altra Gotica – questo il nome del libro – è un paziente lavoro impreziosito da centinaia tra fotografie, mappe, testimonianze e documenti (per la maggior parte) inediti attraverso i quali l’autore dalla sua prospettiva imparziale, ma non per questo asettica, riporta in vita le storie di tanti giovanissimi volontari che fecero una scelta di campo ben precisa. Il volto quotidiano di chi ha vissuto la guerra persa in prima linea. Dalle spedizioni notturne alle ristrettezze serenamente condivise con la popolazione civile, dalle azioni sotto al soverchiante fuoco nemico alla significativa corrispondenza dai figli alle madri.

Un’altra Gotica

Slancio, generosità e ordine hanno contraddistinto il Servizio Ausiliario Femminile, i battaglioni Barbarigo, Lupo, Forlì e via via tutte le altre compagnie che in quei tragici mesi hanno combattuto al fianco dei tedeschi. C’è chi ha scritto che “quei giovani si opposero al più potente esercito del mondo soltanto con il loro coraggio ed il loro amor di Patria”: così se da queste parti la chiamano “liberazione”, per gli anglofoni – più verosimilmente – è stata l’Allied invasion of Italy. E non è un caso – sensazione che durante la lettura del libro di Turchi ritorna più volte – che quando i canadesi occuparono Forlì si accorsero di un clima diverso rispetto alle altre città. Cold reception, fredda accoglienza.

Anche nel momento in cui ci si sposta dalla linea di fuoco, “Un’altra gotica” rimane una miniera di dettagli e particolari. Viene ad esempio raccontata l’esperienza semisconosciuta dell’Organizzazione Todt: se da una parte l’ente di costruzioni germanico diede migliaia di posti di lavoro “civili” (in tempo di guerra, va sottolineato) dall’altra per certa giovane borghesia si trasformò in un sotterfugio per potersi “imboscare” in maniera tutto sommato legalizzata.

Arditi e uomini di fede

Già nelle prime pagine del libro Turchi spiega che in tal senso ogni scelta personale ebbe ripercussioni – personali e familiari – che andarono oltre il termine del secondo conflitto mondiale. Il dovadolese Don Giovanni Errani, cappellano della Divisione Etna, definì la fine della guerra come “crocifissione completa della Patria”.

Eppure di sangue ne era già stato versato. Federico Papini, ardito toscano del Primo Battaglione d’Assalto Forlì, aveva diciassette anni: tre giorni continui di combattimento, schegge di granata su gambe, petto e braccia. “Lasciatemi qui, voglio combattere con voi fino all’ultimo”. Esangue, durante il tragitto verso l’ospedale il nemico dal cielo troverà il modo di infierire ancora sul corpo ormai morente. Al nosocomio militare chiede di essere avvicinato al suo Comandante, anch’egli ricoverato. Rimaneva solamente un filo di voce “Viva l’Italia, viva la Compagnia!”.

Marco Battistini