Roma, 30 gen – E’ scientificamente possibile che un accoppiamento tra un essere umano e uno scimpanzé possa produrre un ibrido uomo-scimmia? Se lo stanno chiedendo in molti negli ultimi giorni, dopo che sui social (italiani e non) è stata rilanciata la notizia — riportata dal Guardian due mesi fa — del piccolo Augusto Dembo.

Augusto è un dodicenne angolano a cui la madre, in punto di morte, aveva rivelato come egli fosse il risultato di una relazione, durata anni, (sic) che la donna aveva avuto con uno scimpanzé. L’aspetto fisico di Dembo, effettivamente, è peculiare: e la notizia di questa rivelazione è subito balzata agli onori della cronaca nazionale.

Sempre come riporta il Guardian, alcuni esperti del Paese stanno dibattendo sull’ipotesi che il bambino possa essere veramente frutto di un’ibridazione uomo-scimmia. Tra favorevoli e contrari, nel frattempo Augusto è diventato istantaneamente una celebrità, una sorta di “tesoro nazionale”. Tutti, insomma, in Angola, vogliono fortissimamente credere alla tesi dell’”anello di congiunzione” tra le due specie.

Le autorità esultano

Più sconcertante della teoria dell’uomo-scimmia vi sono però le reazioni entusiaste di medici e massime autorità angolane, sempre riportate dal quotidiano britannico, e la tranquillità con cui i rapporti tra esseri umani e scimpanzé vengono considerati normali. “Relazioni di tipo sessuale tra uomini e scimpanzé sono abbastanza comuni in questa regione — sostiene con tutta la naturalezza di questo mondo il dottor Antonio Mendes dell’Ospedale municipale di Luena — ma questa è la prima volta che ci viene riportato il caso di una gravidanza inter specie”.

Il presidente della Repubblica João Lourenço ha già soprannominato entusiasticamente il ragazzo “Il miracoloso bambino Angolano” e l’ha definito “tesoro nazionale”, spingendosi a dichiararlo “un segno di Dio” e il “lascito della grandezza della Repubblica dell’Angola”. “La scoperta potrebbe anche essere in grado di sfidare i fondamenti su cui si basa la scienza moderna” è stato l’ammirato commento del ministro della Scienza e Tecnologia, Maria Candida Teixeira. La comunità scientifica internazionale, giustamente, tace.

Arriva invece una secca condanna dalla direzione del Parco nazionale di Cameia, dove la madre di Augusto, Anita Dembo, lavorava come inserviente e dove si era intrattenuta per anni con lo stesso scimpanzé, ritenuto il presunto padre del bimbo: “Siamo dispiaciuti per la dipartita di Anita ma condanniamo fermamente gli atti sessuali che vedono coinvolti gli animali del parco”, fa sapere un portavoce. “Ogni interazione di tipo sessuale tra uomini e animali non è incoraggiata dal regolamento”. Ah, meno male.

Cristina Gauri