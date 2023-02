Roma, 6 feb – I tesseramenti nel Pd scarseggiano così tanto che il partito è costretto perfino a gonfiarli: breve storia triste di una formazione politica lontanissima da tutti, forse anche da quelli che fino ad oggi continuano ostinatamente a sostenerla. Nessuno vuole più iscriversi a un partito percepito – finalmente – come un nemico.

Tesseramenti gonfiati in un Pd che non vuole più nessuno

Viene da pensare che, forse, “il momento è adesso”, ma forse stiamo un po’ esagerando. In ogni caso, di cogliere la palla al balzo ci sarebbe tutto il diritto. La “palla” è insistere contro il partito che da sempre è il nemico numero uno dell’Italia, dei suoi interessi e della sua identità. Se c’è un calo di iscrizioni non può che essere benvenuto. E se al Nazareno addirittura cercano disperatamente di occultare il fenomeno, meglio ancora. La mossa più estrema, di solito, è quella che fa più rumore e che va più bersagliata. Senza illusioni di breve periodo (la forza dei dem italiani non si esaurisce in un solo colpo, ma attraverso una serie di continue cadute, costanti, nel corso degli anni presenti e futuri), ma con assoluta determinazione.

Non esistono nemici peggiori della Patria

Sovente si punta sul “sono tutti uguali”, ma non è così. Esiste – ed è sacrosanta – una critica trasversale dello stato pietoso in cui versa la classe dirigente italiana. Alla mancanza di coraggio che prelude spesso ad una incapacità di agire, sia sul fronte interno che in quello internazionale. Ma non individuare il principale artefice del disastro nazionale (in termini culturali, identitari e pure economici, dati alla mano) è un errore ancora più grave, perché disperde il primo obiettivo sul quale concentrarsi. Ovvero: che il popolo italiano si schieri il più possibile contro il Nazareno, principale responsabile del ripiegamento, delle crisi pluridecennali ma, quel che è peggio, semi-esclusivo detentore delle direzioni da intraprendere, che nella loro varietà presentano una costante: la contrarietà agli interessi nazionali. È già bizzarro e vergognoso che nel simbolo dei dem italiani ci sia il tricolore. Non è proprio il caso di dargli pure una mano confondendoli volgarmente con tutti gli altri.

Stelio Fergola