Roma, 20 gen – Uto Ughi senza pietà sui Maneskin. Il giudizio sulla band da parte del violinista è senza appello, tranciante, deciso e umiliante.

Uto Ughi: “I Maneskin sono un insulto all’arte e alla cultura”



Uto Ughi a gamba tesa sui Maneskin che “sono un’offesa alla cultura e all’arte“. Il violinista, 78 anni, parla della questione durante la conferenza stampa per gli appuntamenti del centenario dell’Accademia Musicale Chigiana, . Sottolineando la sua opinione sul successo internazionale della band del noto frontman Damiano David. Successivamente, il maestro ha anche precisato: “Non ce l’ho particolarmente con loro. Penso che ogni genere abbia diritto di esistere, però quando si fa musica e non quando si urla e basta“.

Critiche anche dal “The Atlantic”

Non solo Uto Ughi, attacca i Maneskin, ma anche la rivista americana The Atlantic. Il giornalista Spencer Kornhaber critica il nuovo album “Rush!”, ritenuto “scioccante e fastidioso“. Si legge: “L’album non dimostra che il fascino della band sia la sua musica. I testi sulle feste, il sesso e la superficialità dell’industria musicale sono per lo più timidi tentativi di scioccare e infastidire”. E poi: “Questa è la band che dovrebbe salvare il rock and roll? La popolarità dei Måneskin è un colpo di fortuna o è un segno di un cambiamento più profondo nei gusti mainstream?”. Infine: “Le canzoni dei Måneskin sono così chiaramente riciclate, così sfacciatamente mediocri, che l’idea del gruppo che accende una guerra culturale tra rock e pop sembra tragica nella migliore delle ipotesi”.

Alberto Celletti