Valditara, ha senso vietare i cellulari a scopo didattico?

Roma, 22 feb – La crociata di Giuseppe Valditara contro i cellulari non si ferma: il Ministro ha annunciato una nuova stretta sulle scuole elementari e medie sull’uso dei supporti elettronici in classe, anche a scopo didattico.

Valditara contro i cellulari

Nelle prossime linee guida del ministero sulle scuole dell’infanzia, elementari e medie verrà indicato di evitare il ricorso ai cellulari all’interno delle classi: una prassi di norma già adottata autonomamente nei regolamenti interni. La novità però è che sia per uso personale degli studenti o per scopi didattici poco cambia. Che fine hanno fatto anni e anni di sforzi per la digitalizzazione delle scuole? Ha senso non fare distinzione tra studio e distrazione? Ovviamente no, e senza scomodare teorie del complotto questo sembra più un grosso favore al mondo dell’editoria che è stato spesso minacciato dall’anvanzata della tecnologia.

Educare non vietare

Insomma, questa sembra più che altro una castrazione sia dal punto di vista pratico che pedagogico. Il cellulare come fonte di distrazione va ovviamente combattuta, ma più che il divieto sarebbe utile educare le nuove generazioni ad un uso oculato dei dispositivi elettronici, non crescerli nella paura e nella soggezione ad un oggetto verso cui questi divieti nutrono una sorta di rassegnazione: del tipo, sono più potenti possiamo solo vietarli. Dal punto di vista pratico è semplicemente stupido rinunciare ai supporti elettronici anche per lo studio: sono stati spesi milioni per tablet, lavagne elettroniche e registri elettronici; perché non mettere a frutto questo investimento rendendo più snella la spesa delle famiglie sui libri di testo? Questa scelta, come spesso accade, sembra più un’insensata presa di posizione che una meditata e progettata proposta per i prossimi decenni. Mentre le IA avanzano, avremo ragazzi che non sapranno nemmeno usare un cellulare. Un tappo miope e senza speranza.

Sergio Filacchioni