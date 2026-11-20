Verona, 20 nov – Le recenti condanne inflitte in primo grado per il presunto assalto alla Cgil di Roma del 9 ottobre 2021 sono state l’ennesimo capitolo di un uso politico a doppio binario della giustizia italiana. Il veronese Luca Castellini, ad esempio, è stato condannato a otto anni e due mesi pur essendo rimasto all’esterno dei locali del sindacato. Così il tifo organizzato della città scaligera, ambiente al quale lo stesso dirigente di Forza Nuova è legato da tempo, ha preso posizione. Decidendo di scendere in piazza nel pomeriggio di domani.

Il comunicato dell’Hellas Army

Spiega l’Hellas Army in un comunicato recentemente diramato: “Da anni parliamo di Comunità, di valori e di legami che vanno oltre lo stadio. Ora è il momento di trasformare i pensieri in azioni concrete: non solo per stare dalla parte di un amico, ma prendere posizione contro ciò che riteniamo iniquo, ovvero una giustizia che colpisce idee e opinioni. Il 21 novembre scenderemo in piazza al fianco del Caste, nostro amico e parte organica della nostra Comunità. La vicenda che lo riguarda non ha a che fare con fatti di stadio e non può essere ricondotta a quel contesto. È una questione che, per noi, chiama in causa un principio più ampio: il confine tra responsabilità per le proprie azioni e il giudizio sulle proprie idee e opinioni. Quello che è successo a lui. domani potrà accadere a chiunque. Per questo il nostro appello è rivolto a tutta la cittadinanza: non è necessario pensarla allo stesso modo per riconoscere che una questione del genere riguarda potenzialmente tutti”.

Verona non dimentica

Continua la nota degli ultras veronesi: “La comunità si dimostra con la presenza. Il nostro percorso prende forma anche attraverso momenti e iniziative che, negli anni, ci hanno aiutato a riconoscere e rafforzare ciò che ci unisce. Da oltre dieci anni il Memorial è l’occasione in cui ricordiamo tutti i membri della nostra Comunità che non ci sono più. Nell’ultima edizione, abbiamo voluto identificare e rappresentare plasticamente i nove concetti che per noi sono fondanti di questo percorso comunitario. Tra questi c’è la Presenza. Esserci significa riconoscere che le persone della nostra Comunità contano, che i legami comportano responsabilità e che i valori in cui crediamo devono essere confermati con i fatti. Soprattutto quando questi vengono minacciati”.

Come ricorda l’Hellas Army infatti “nessun gruppo diventa comunità finchè non sceglie qualcosa di più grande di sé”. Il corteo partirà da Piazza San Zeno alle ore 15.00: “saremo nelle strade per confermare che Verona ha una marcia in più. E che, nei momenti topici, risponde PRESENTE! La nostra presenza sarà per il Caste, per i legami che ci uniscono e per una questione che va oltre la curva e può riguardare tutti”.