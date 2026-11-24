Roma, 24 nov – Nel 1901, quando l’Europa sembrava avviata verso una progressiva estensione delle istituzioni rappresentative, Vilfredo Pareto pubblicava sulla Rivista italiana di sociologia uno scritto destinato a modificare i termini della discussione sul potere politico. In Un’applicazione di teorie sociologiche, successivamente pubblicato in inglese con il titolo The Rise and Fall of the Elites, il sociologo individuava nella continua sostituzione delle aristocrazie una delle principali uniformità della storia umana. L’avvento della società industriale, l’ingresso delle masse nella vita pubblica e l’allargamento del suffragio avrebbero modificato le condizioni di esercizio del potere, senza tuttavia alterare la struttura fondamentale dei rapporti fra governanti e governati. La questione riguardava anche il modo in cui gli uomini rappresentavano a sé stessi questi rapporti, attribuendo alle proprie conquiste politiche un significato universale. La sociologia paretiana introduceva così il problema della storicità degli ordinamenti proprio mentre la cultura progressista europea si convinceva di aver individuato la direzione della storia.

Il popolo e l’aristocrazia secondo Vilfredo Pareto

Pareto appartiene a quella tradizione italiana della scienza politica che, da Machiavelli a Gaetano Mosca, ha cercato di ricostruire i rapporti di potere indipendentemente dalle formule attraverso cui questi vengono legittimati. Nell’ottobre del 1922, a proposito della volontà popolare, scriveva: «Può darsi che essa regni; è certo che non governa». Pareto constatava come l’estensione della rappresentanza avesse lasciato sostanzialmente intatto il problema della formazione delle classi dirigenti. La partecipazione delle masse richiedeva infatti un’opera di organizzazione, interpretazione e selezione delle loro istanze, esercitata da minoranze dotate di risorse, capacità e interessi propri.

La concezione paretiana dell’aristocrazia prescinde dalla nobiltà di nascita e dal giudizio morale sugli individui che la compongono. Ciò che interessa al sociologo è la distribuzione diseguale delle attitudini umane e il modo in cui queste concorrono alla formazione delle gerarchie sociali. Il carattere aristocratico della politica non comporta dunque l’immutabilità delle classi dirigenti: «La storia dell’uomo è la storia della continua sostituzione di determinate élite: mentre una ascende, un’altra decade». A determinare la vitalità di un ordinamento contribuisce la capacità di incorporare gli elementi che emergono al di fuori della sua aristocrazia. Quando questo processo si arresta, alla progressiva inadeguatezza dei governanti corrisponde la formazione, negli strati inferiori della società, di una nuova minoranza capace di contenderne il potere.

La conservazione delle aristocrazie rivoluzionarie

Nel testo del 1901 Pareto dedica particolare attenzione al comportamento delle élite emergenti. Queste difficilmente dichiarano di voler sostituire la minoranza dominante per ereditarne le prerogative; tendono piuttosto a presentare la propria ascesa come parte di un processo di emancipazione generale. L’universalità delle rivendicazioni consente di mobilitare gruppi sociali i cui interessi non coincidono necessariamente con quelli della futura classe dirigente. Una volta conseguita la vittoria, osserva Pareto, «l’élite diventa più rigida e più esclusiva».

È un passaggio che permette di comprendere la sopravvivenza del linguaggio rivoluzionario all’interno di culture politiche ormai partecipi dell’ordine costituito. Le rappresentazioni attraverso cui una minoranza aveva giustificato la propria insubordinazione possono successivamente legittimare l’autorità delle istituzioni sorte dalla sua vittoria. L’antifascismo italiano, per esempio, può essere studiato attraverso questa categoria, distinguendo la funzione storica e costituzionale che ha esercitato dalle forme di autorità culturale che le sue interpretazioni hanno acquisito nella società repubblicana. Il problema emerge quando la difesa delle istituzioni viene a coincidere con la conservazione delle gerarchie simboliche sedimentatesi al loro interno. In questo modo una cultura politica può conservare la propria rappresentazione antagonista anche quando dispone degli strumenti attraverso cui delimitare l’antagonismo altrui. La sociologia paretiana suggerisce di ricercare le ragioni di questa apparente contraddizione nella trasformazione della posizione occupata da quella cultura all’interno della società.

Le religioni di chi non crede

La continuità dei sentimenti al di sotto della mutevolezza delle dottrine costituisce un altro elemento fondamentale del pensiero paretiano. Nel Trattato di sociologia generale del 1916 questa distinzione trova una sistemazione nella teoria dei residui e delle derivazioni. I primi esprimono le componenti relativamente costanti dell’agire non logico, le seconde le elaborazioni attraverso cui gli uomini conferiscono alle proprie azioni una giustificazione razionale. Non occorre che vi sia malafede: chi aderisce a una dottrina può credere sinceramente di essere guidato dai suoi principi, senza riconoscere i sentimenti e gli interessi che concorrono a determinare quella stessa adesione.

In La question religieuse, Pareto definisce la religione come l’adesione a principi non scientificamente dimostrabili, sostenuta da sentimenti intensi. In questa accezione anche il socialismo, l’umanitarismo, il pacifismo e il nazionalismo possono assolvere funzioni propriamente religiose. «La religione è il cemento indispensabile di tutte le società umane, così come le conosciamo». La secolarizzazione non avrebbe dunque comportato il superamento del mito, quanto piuttosto la trasformazione dei suoi oggetti. Gli ordinamenti moderni continuano a produrre una propria rappresentazione della storia, delle origini della comunità politica e dei principi ai quali essa deve conformarsi. Anche la democrazia, quando da forma storica di organizzazione del potere viene elevata a criterio universale di interpretazione della storia, può assumere le caratteristiche di una religione politica. La validità delle sue norme giuridiche rimane una questione distinta dalla funzione sociologica esercitata dalla fede nella loro assolutezza.

La plutocrazia demagogica

Alla dimensione sentimentale della politica Pareto affianca quella economica. Nel saggio Rentiers et spéculateurs distingue gli individui che traggono le proprie risorse da redditi relativamente stabili da quanti le ricavano da attività imprenditoriali, commerciali e finanziarie. Ai primi attribuisce una maggiore propensione alla conservazione, ai secondi all’innovazione e alla mobilità. Entrambe le categorie sono necessarie: l’una costituisce la zavorra che conferisce stabilità alla nave, l’altra la velatura che le permette di avanzare. La composizione delle classi dirigenti determina però anche il modo in cui vengono distribuiti i costi e i benefici delle decisioni politiche.

Nella «plutocrazia demagogica» Pareto individua una particolare configurazione del potere, fondata sulla convergenza fra gli interessi degli speculatori, quelli del personale politico e le rivendicazioni dei gruppi sociali organizzati. La legislazione protezionistica, le commesse pubbliche e l’espansione della spesa diventano strumenti attraverso cui acquisire risorse e distribuire vantaggi, assicurando la continuità del sistema. La competizione elettorale può alimentare questo processo nella misura in cui accresce la necessità di procurarsi il sostegno economico e politico delle organizzazioni capaci di orientare il consenso. L’analogia con la tarda Repubblica romana, sviluppata da Pareto nel 1922, riguarda proprio la relazione circolare fra ricchezza e potere: l’una permette di acquisire l’altro, attraverso il quale è possibile incrementare ulteriormente la prima. L’esaurimento di questo equilibrio non implica però una successione storica predeterminata. «Prima o poi, la circolazione delle élite vi pone termine», scrive Pareto, precisando tuttavia di non poter stabilire la forma del futuro ordinamento.

Pareto e la rivoluzione fascista

È all’interno di questa prospettiva che occorre collocare il rapporto fra Pareto e il Fascismo. Ancora nel marzo del 1921, scrivendo ad Arturo Linaker, il sociologo osservava: «I fascisti, per ora, mi paiono essere solo frondeurs. Perché divengano rivoluzionari occorre che trovino un mito». Temeva soprattutto che lo squadrismo rimanesse uno strumento della politica giolittiana, funzionale alla conservazione della stessa classe dirigente che pretendeva di combattere. La conquista del governo modificò radicalmente il suo giudizio. Il 13 novembre 1922 scriveva a Lello Gangemi: «La vittoria del fascismo conferma splendidamente le previsioni della mia Sociologia e di molti miei articoli».

Nel saggio Le phénomène du Fascisme, Pareto individua una delle ragioni di quella vittoria nella combinazione fra l’«istinto delle combinazioni» dei dirigenti e i «potenti sentimenti ideali» delle masse. Il Fascismo gli appariva capace di conferire una direzione politica al sentimento nazionale. Tuttavia, proprio qui si misura la distanza filosofica che separa Pareto dall’idealismo gentiliano. Se Gentile attribuiva alla volontà politica una funzione costitutiva della realtà storica, Pareto riconosceva nell’autonomia relativa dei sentimenti e degli interessi un limite alla trasformazione dell’uomo. Infatti, già nel 1923 ammoniva i fascisti a non confondere la scomparsa dei partiti avversari con quella delle disposizioni sociali che li avevano generati: il socialismo poteva conoscere un’eclissi, senza cessare di esistere. La stessa aristocrazia fascista rimaneva, per conseguenza, soggetta alle uniformità sociologiche che avevano presieduto alla sua ascesa.

La storia rimane sempre aperta

La distanza che separa Pareto dalle concezioni finalistiche della storia risiede nell’impossibilità di individuare una forma politica sottratta alle condizioni sociali che l’hanno prodotta. Anche la prospettiva della «fine della storia», riproposta da Francis Fukuyama nel 1989 come possibile esaurimento delle alternative ideologiche alla democrazia liberale, incontra nella sociologia paretiana un’obiezione di carattere strutturale. Il mutamento della composizione delle élite, degli interessi economici e dei sentimenti collettivi può produrre forme di organizzazione politica delle quali gli uomini non possiedono ancora una rappresentazione. Le ideologie attraverso cui una società interpreta il proprio presente non sono necessariamente adeguate a comprendere le forze che ne stanno preparando la trasformazione. È precisamente questa distanza fra l’evoluzione dei rapporti sociali e la coscienza che gli uomini ne hanno a rendere il pensiero di Pareto ancora rilevante: tanto più quando una classe dirigente, educata a riconoscere la storicità degli ordinamenti che l’hanno preceduta, incontra crescenti difficoltà a riconoscere quella del proprio.

Sergio Filacchioni