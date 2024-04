Vogliamo, anzi esigiamo Paolo Berizzi, lo Stanis La Rochelle del giornalismo, candidato col Pd

Roma, 4 apr – Non c’è ancora l’ufficialità ed è plausibile che qualcuno al Nazareno rinsavisca, purtroppo, ma noi nel dubbio ci buttiamo a capofitto come Rocky Roberts negli anni Sessanta: vogliamo Paolo Berizzi candidato Pd.

Paolo Berizzi candidato Pd: caro Nazareno, realizza questo sogno del cabaret politico

La chiacchiera viaggia di pari passo con altre fenomenali scelte, tipo quella di Lucia Annunziata, o l’altra – per ora declinata perfino dalla diretta interessata – di Ilaria Salis. Ma della Salis ci sarà da parlare semmai avverrà. Visto che sarebbe oggettivamente clamoroso e vergognoso. Berizzi invece fa soltanto ridere, dopo anni di militanza giornalistica in cui la critica al Pd era stata sempreverde con la classica menata di “non essere davvero di sinistra”, salvo partecipare ai convegni e perché no, anche “preparare” il salto della quaglia con affermazioni come quella proferita su X meno di un anno fa: “Anni a dire (giustamente) che il Pd era poco di sinistra. Adesso che (forse) sta tornando a essere di sinistra, giù a dire che il Pd è troppo di sinistra. Fantastico”, scriveva il nostro eroe, a dimostrazione che certe pianificazioni partono sempre da lontano. Ora però c’è un grosso problema da affrontare: e se tutta questa meraviglia non si concretizzasse? No, caro Nazareno. Non puoi farci questo. Non nel momento clou. Anche se è tutto classicamente troppo bello per essere vero…

Acchiappafascisti professionali

Antifascisti professionisti sono richiesti in salsa dem, subito. Acchiappafascisti meglio ancora. Ecco perché Elly Schlein ci sta pensando e noi ci stiamo sperando davvero. Impossibile non cogliere il lato comico di tutta la faccenda. Insomma, stiamo parlando i Paolo Berizzi, lo Stanis La Rochelle della stampa progressista. Un uomo che alla festa de l’Unità di Ravenna si fece la domanda e si diede la risposta, come insegna il mai troppo lodato Gigi Marzullo: “Tu vedi fascisti ovunque, ma dove li vedi?”. Autorisposta: “Al governo”. Sarebbe stupendo. Elly, facci questo regalo. Sarebbe un sogno.

Stelio Fergola