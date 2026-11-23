Roma, 23 nov – Nel 2003, l’anno dell’invasione dell’Iraq, Irving Kristol spiegò ai lettori del Weekly Standard che cosa accomunava gli Stati Uniti all’Unione Sovietica. Le grandi potenze la cui identità si fonda su un’idea, scriveva, hanno interessi ideologici che si estendono ben oltre i loro confini. Un piccolo Stato può considerare esaurito il proprio compito quando ha messo al sicuro il territorio. Per l’America, come per l’Urss prima di lei, conta anche il regime politico sotto cui vivono gli altri. A proporre l’accostamento era uno dei padri del neoconservatorismo americano. Sessantatré anni prima, quando si era laureato al City College di New York, il titolo di cui andava più fiero era l’iscrizione alla sezione giovanile della Quarta Internazionale. Lo raccontò lui stesso nel 1977, sul New York Times Magazine, in un saggio intitolato Memoirs of a Trotskyist.

Alla mensa del City College la geografia della sinistra occupava lo spazio di due tavoli. Nella prima alcova si riunivano Kristol, Daniel Bell, Irving Howe e altri socialisti antistalinisti. Nella seconda sedevano i comunisti fedeli a Mosca. A dividerli era una questione che avrebbe contato assai più delle loro tessere di partito: che cosa restava del socialismo se lo Stato sorto in suo nome mandava a morte i rivoluzionari che lo avevano fondato? È fra quei tavoli che conviene tornare per capire come una parte della sinistra americana sia entrata nella classe dirigente di Washington e nei gangli della potenza che sarebbe sopravvissuta all’Urss.

Il vero internazionalismo era a Washington?

Nel suo ultimo saggio, L’impero e il diluvio (Rizzoli, 2026), Dario Fabbri fa risalire un momento decisivo di questa vicenda al 1937, quando una commissione indipendente presieduta dal filosofo americano John Dewey esaminò le accuse mosse a Lev Trockij nei processi di Mosca. L’uomo che aveva organizzato l’Armata Rossa veniva presentato al movimento operaio internazionale come un agente delle potenze ostili all’Urss. Fra gli americani mobilitati in sua difesa figuravano il filosofo Sidney Hook e militanti come James Burnham e Max Shachtman. Il comunismo sovietico cominciava a produrre da sé alcuni dei suoi avversari più tenaci. Aveva preteso di far coincidere gli interessi dei lavoratori di ogni paese con quelli dello Stato che li rappresentava per diritto di rivoluzione. Quando il Cremlino mise sotto accusa la vecchia guardia bolscevica, quella pretesa divenne insostenibile proprio agli occhi di chi aveva preso l’Ottobre più sul serio. L’invasione sovietica della Finlandia, nel novembre 1939, rese la questione persino più aspra. Trockij continuava a considerare l’Urss uno Stato operaio degenerato, le cui conquiste sociali andavano difese malgrado Stalin. Nella sezione americana della Quarta Internazionale, Shachtman e Burnham contestarono quella linea. Che cosa poteva dire un socialista ai lavoratori finlandesi se la natura progressiva dello Stato che li invadeva era già stabilita dalla dottrina? Nel 1940 il partito si spezzò. Shachtman arrivò a descrivere il sistema sovietico come una forma di sfruttamento burocratico e negli anni del Vietnam finì per sostenere l’impegno americano. Il suo itinerario dà la misura di quanto lontano potesse condurre una disputa cominciata interamente dentro il marxismo.

Fabbri legge in queste conversioni una forma mentis che sopravvive al semplice ripudio del socialismo. È quella convinzione che la storia abbia una direzione universale, riconoscibile da chi possiede gli strumenti per interpretarla, e che alla politica spetti accelerarne il corso. Per Trockij la sorte della rivoluzione dipendeva dalla sua estensione internazionale. Nell’America della Guerra fredda alcuni suoi antichi seguaci incontrarono una tradizione nazionale, ben anteriore al bolscevismo, altrettanto disposta ad attribuire valore universale alla propria esperienza. Washington poteva offrire a quell’ambizione ciò che nessuna internazionale rivoluzionaria aveva mai posseduto: la ricchezza, le alleanze e la forza militare di una potenza mondiale. Qui si misura anche il limite politico di una certa educazione rivoluzionaria. Si poteva cambiare giudizio sul capitalismo, sul partito e persino sulla propria nazione conservando intatta l’abitudine di decidere quale futuro spettasse agli altri.

Chi aveva vinto nell’America di Reagan?

Prima di arrivare alla Casa Bianca, la contesa passò di nuovo per le università. Negli anni del Vietnam una generazione di studenti mise sotto accusa le istituzioni americane per la guerra in Asia e le disuguaglianze in patria. Una parte degli intellettuali cresciuti nella sinistra antistalinista riconosceva invece in quelle istituzioni libertà politiche che Mosca aveva soppresso. Riviste come Commentary e The Public Interest, fondata nel 1965 da Kristol e Bell, divennero luoghi in cui discutere tanto i risultati delle riforme sociali quanto l’autorità dei professionisti chiamati a progettarle. La cultura neoconservatrice prese forma anche in questa lite fra due generazioni della sinistra sul valore dell’esperienza americana. Con Reagan la lite entrò nella destra. Per i tradizionalisti raccolti attorno a Paul Weyrich e William S. Lind, la vittoria repubblicana del 1980 aveva lasciato aperto il problema essenziale. Si potevano ridurre le tasse, aumentare le spese militari e tenere testa ai sovietici mentre nelle scuole, nelle famiglie e nei costumi il paese continuava a muoversi nella direzione opposta a quella desiderata dagli elettori conservatori.

Quanto potere aveva conquistato la destra, se perdevano autorità proprio le istituzioni che i suoi elettori volevano conservare? Nella risposta di Lind compare Gramsci, al quale egli attribuiva una strategia di conquista culturale dell’Occidente. Ma per spiegare chi esercitasse concretamente quel potere in America, Lind attinse anche all’avversario neoconservatore Irving Kristol e alla sua New Class, il ceto di professionisti e burocrati che contribuiva a definire i problemi pubblici e amministrava le soluzioni. Il debito è ricostruito da A.J.A. Woods nel secondo capitolo di The Cultural Marxism Conspiracy (Verso, 2026). Woods rintraccia l’altra fonte di Lind nell’ambiente di Lyndon LaRouche, anch’egli proveniente dal trotskismo americano. Negli anni della contestazione, il suo gruppo aveva accusato Herbert Marcuse di deviare le energie degli studenti verso la controcultura, rendendoli innocui per il capitalismo. Nel 1992 un seguace di LaRouche, Michael Minnicino, rielaborò quella lettura sulla rivista Fidelio. Attraverso Raymond Raehn, i suoi argomenti raggiunsero Lind e la Free Congress Foundation. Nel passaggio si era prodotto un curioso rovesciamento. Il filosofo accusato a sinistra di aver disarmato la rivoluzione veniva ora accusato a destra di averla vinta. E i tradizionalisti americani, mentre denunciavano l’egemonia della sinistra, spiegavano la propria sconfitta servendosi delle idee di due uomini usciti dal mondo che combattevano.

La rivoluzione democratica arriva a Baghdad

Sul terreno internazionale, intanto, la scomparsa dell’Urss aveva privato Washington del nemico che per mezzo secolo aveva giustificato l’estensione dei suoi impegni militari. Fu la generazione successiva a trarne le conclusioni più ambiziose. Nel 1996 William Kristol, figlio di Irving, e Robert Kagan proposero su Foreign Affairs una «egemonia globale benevola». Nel loro saggio, Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy, il bersaglio era anche la destra americana tentata dal disimpegno. Il primato raggiunto dagli Stati Uniti comportava, a loro giudizio, l’obbligo di preservare un ordine internazionale conforme agli interessi e ai princìpi americani. Su un punto il vecchio Kristol era stato più prudente dei suoi eredi: conosceva la brevità dell’elenco dei paesi nei quali Washington era riuscita a trapiantare durevolmente le proprie istituzioni.



Fra i due Kristol merita una piccola digressione la traiettoria di Francis Fukuyama, che conobbe il mondo degli ex trotskisti newyorkesi attraverso la rivista di Irving e si sarebbe diviso dal figlio William proprio sul significato politico della vittoria americana. Nell’estate del 1989, con il Muro di Berlino ancora in piedi, The National Interest pubblicò il suo saggio The End of History?, accompagnato da una risposta dello stesso Irving Kristol. Fukuyama era arrivato a quella domanda attraverso la lettura di Hegel proposta da Alexandre Kojève. Se la storia moderna aveva avuto per motore la lotta degli uomini per essere riconosciuti come liberi ed eguali, la crisi del comunismo poneva un problema anche a chi aveva scommesso sul suo trionfo: quale promessa politica universale poteva ancora competere con quella della democrazia liberale? Nel decennio successivo anche Fukuyama contribuì a tradurre quella fiducia in un programma di politica estera. Nel 1998 firmò l’appello del Project for the New American Century che chiedeva a Clinton di perseguire la rimozione di Saddam Hussein. Fu l’esperienza irachena a indurlo a riesaminare la distanza che separava la sua tesi dalle conclusioni di William Kristol e Robert Kagan. In After Neoconservatism, pubblicato nel 2006, Fukuyama riconobbe nel proprio ragionamento «una sorta di argomento marxista», perché attribuiva allo sviluppo delle società una direzione di lungo periodo. Per descrivere la posizione di Kristol e Kagan riprese invece dal politologo Ken Jowitt l’aggettivo «leninista»: entrambi confidavano nella capacità della volontà politica, sostenuta da una forza adeguata, di accelerare il corso della storia. Il passaggio decisivo stava in quella pretesa. Che gli iracheni potessero desiderare istituzioni libere era un giudizio sulla portata universale della democrazia. Che spettasse a Washington stabilire quando e come dovessero ottenerle era già una dottrina dell’impero.

Quella pretesa aveva trovato la sua formulazione più esplicita il 6 novembre 2003, quando George W. Bush, con l’Iraq già occupato, spiegò al National Endowment for Democracy che la nascita di un Iraq libero sarebbe stata uno spartiacque nella «rivoluzione democratica globale». La libertà, aggiunse, era «la direzione della storia». Nelle parole del presidente si coglie il vantaggio che questa filosofia offriva alla potenza occupante. Una guerra decisa a Washington poteva essere presentata agli iracheni come un appuntamento con il loro stesso avvenire. Eppure, se quel popolo era sovrano, gli spettava anche la facoltà di giudicare diversamente la propria storia, i propri interessi e l’esercito straniero che era entrato nella sua capitale. È precisamente questa facoltà che ogni universalismo imperiale fatica a riconoscere.

L’imperialismo di sinistra

Nel racconto europeo della Guerra fredda, l’America figura ancora come la grande nemica della sinistra. Per sostenere questa lettura occorre concedere a Stalin ciò che gli contestavano i ragazzi della prima alcova del City College: il diritto di stabilire che tutta la sinistra fosse rappresentata da Mosca. Gli Stati Uniti sconfissero una potenza comunista anche grazie al lavoro intellettuale di uomini che avevano imparato a combatterla da sinistra. E quando quella potenza cessò di esistere, una parte della destra americana trovò del tutto naturale che spettasse ai vincitori indicare al mondo la sua prossima rivoluzione. Nell’ottobre 2024, a due settimane dalle elezioni presidenziali, William Kristol vide un motivo di speranza in una scena che ai tempi di Baghdad sarebbe parsa improbabile. In Pennsylvania, la candidata democratica Kamala Harris faceva campagna al fianco di Liz Cheney, figlia del vicepresidente di George W. Bush. Sul Bulwark, Kristol spiegò che a unirle contro Trump erano la difesa della Costituzione americana e quella dell’ordine internazionale. Nel 1996, quando invocava con Robert Kagan un’«egemonia globale benevola», si rivolgeva ai repubblicani perché assumessero la guida di quell’ordine. Quasi trent’anni dopo, per difenderlo, auspicava la sconfitta del loro candidato.

Fra Irving e William Kristol, del resto, è cambiato il partito nel quale cercare alleati almeno quanto è rimasta salda una convinzione: che dal destino politico degli Stati Uniti dipenda quello della democrazia anche altrove. È forse il lascito più durevole di questa lunga storia. L’America ha trovato a sinistra alcuni degli intellettuali che le hanno insegnato a pensare in questi termini. E la sinistra occidentale, ogni volta che descrive la vocazione imperialista di Washington come un affare esclusivo della destra, ha finito per cancellare un capitolo considerevole della sua stessa storia.

Sergio Filacchioni