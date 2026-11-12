Yoga: cose da sapere sulla disciplina della liberazione nell’epoca dei selfie

Roma, 12 nov – Sono le sette di sera in una palestra del centro. Venti tappetini allineati come ombrelloni in riviera. Una playlist lounge in sottofondo. Un insegnante con il microfono ad archetto che scandisce: «Ancora dieci secondi, sentite bruciare gli addominali». Si passa dal cane a testa in giù al guerriero, si suda, si controlla lo smartwatch. Conclude la lezione un namasté pronunciato con le mani giunte e il tono di chi chiude una telefonata, poi la foto di gruppo per il profilo della palestra. Sul cartellone all’ingresso c’è scritto yoga, tra il pilates e lo spinning.

Nessuno, in quella sala, sta mentendo. Ed è proprio questo il problema. Lo yoga che si vende oggi in Occidente non è un falso. È uno yoga svuotato, che conserva le posture e i nomi sanscriti ma ha perso il fine per cui era nato. Quanto è accaduto allo yoga è l’esito coerente di un procedimento che l’Occidente moderno applica a tutto ciò che tocca: estrarre, isolare, standardizzare, mettere un prezzo. Lo ha fatto con il sacro di casa propria. Era inevitabile che lo facesse anche con il sacro altrui.

Una via di liberazione, non di wellness

Va detto anzitutto che lo yoga non ha un’unica data di nascita né un unico fondatore. Nasce nell’India antica, all’interno di un intreccio culturale e spirituale complesso. Un’impronta decisiva viene dalla religione vedico-brahmanica, legata al sacrificio, lo yajña, celebrato attorno al fuoco, che nelle Upaniṣad, i componimenti che chiudono il Veda, viene trasferito dall’altare all’interno dell’uomo, ed è qui che la dottrina della liberazione dal ciclo di morte e rinascita è attestata per la prima volta. Accanto a questa corrente ci sono i movimenti ascetici, uomini che vivono nelle foreste e ai margini dei villaggi, e cercano la liberazione attraverso la disciplina del corpo e della mente. Il termine yoga viene dalla radice sanscrita yuj, aggiogare, unire, e assume il senso di una via spirituale. Appartiene alla stessa famiglia etimologica del latino iugum, del greco zygón, dell’inglese yoke e del tedesco Joch: tutte parole che indicano il giogo. La Kaṭha Upaniṣad, tra i primi testi a usare la parola yoga in questo significato, paragona i sensi ai cavalli di un carro da tenere a freno.

Nei secoli lo yoga prende molte forme. Gli Yoga Sūtra di Patañjali, una raccolta di brevi aforismi che gli studiosi collocano per lo più nei primi secoli della nostra era, ne danno la sistemazione più celebre. La Bhagavad Gītā, il poema in cui il dio Kṛṣṇa istruisce il guerriero Arjuna alla vigilia della battaglia, segue una strada propria: riunisce più vie, l’azione senza attaccamento, la conoscenza del Sé e la devozione, e attinge anche al linguaggio del Sāṃkhya, la dottrina filosofica dualista che distingue il principio spirituale da quello materiale, e dello yoga del suo tempo. Accanto a questi testi continuano a svilupparsi le discipline meditative del buddhismo e del giainismo, nate secoli prima, mentre più tardi sorgono le scuole tantriche e, nel Medioevo, lo haṭha yoga, la scuola delle posture corporee e del respiro. Sono vie diverse, a volte in disaccordo tra loro. Ma tutte rispondono alla stessa domanda: come liberarsi dal saṃsāra, il ciclo delle nascite e delle morti.

Patañjali è anche l’autore che quasi ogni corso di formazione occidentale indica come fondamento. Conviene dunque ripartire da lui, per misurare quanto lo yoga ridotto a fitness se ne sia allontanato. Il secondo aforisma degli Yoga Sūtra ne dà la definizione: yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ, lo yoga è l’arresto dei movimenti della mente. Non tonificazione, non elasticità, non gestione dello stress. Arresto: la fine dell’agitazione che ci tiene legati all’io e al divenire, perché la coscienza possa riconoscersi per ciò che è. Armonia, salute, benessere, chiarezza mentale possono arrivare lungo il cammino, e spesso arrivano. Ma sono conseguenze, non il fine.

In questo quadro la postura, l’āsana, è il terzo di otto gradini, e Patañjali le dedica pochissime righe: deve essere stabile e confortevole, sthira-sukham. Serve a sedere a lungo senza che il corpo disturbi la meditazione. Il corpo si prepara perché smetta di essere un ostacolo e diventi un sostegno. Anche lo haṭha yoga medievale, a cui le posture moderne si richiamano, lo dichiara apertamente: la Haṭha Yoga Pradīpikā fin dai primi versi presenta la pratica come una scala per salire al rāja yoga, cioè alla meditazione e al samādhi, lo stato di assorbimento contemplativo in cui le attività della mente si acquietano del tutto e la coscienza si riconosce nella sua natura originaria. Una scala, non una stanza in cui abitare.

E questa scala non la si sale da soli. Il sapere yogico, come ogni sapere spirituale dell’India antica, si trasmette da maestro ad allievo, nella guru-śiṣya paramparā, la catena ininterrotta del lignaggio. La Muṇḍaka Upaniṣad descrive il ricercatore che si presenta al maestro con la legna per il fuoco sacrificale in mano: un gesto di servizio, non un pagamento. E del maestro chiede due qualità: che conosca la tradizione e che sia stabilito nel Brahman, il principio assoluto, cioè che abbia realizzato ciò che insegna.

C’è poi l’adhikāra, la qualificazione del discepolo. Non tutti sono pronti per tutto. L’insegnamento si concede per gradi, a chi lo merita, dentro una comunità che veglia sulla sua integrità. È un sapere gerarchico, iniziatico, sacro. Tre aggettivi che l’Occidente moderno non sa più pronunciare senza imbarazzo.

Il lungo viaggio verso Ovest

La storia dello sradicamento coincide, paradossalmente, con un gesto di apertura. Nel 1893 Swami Vivekananda parla al Parlamento mondiale delle religioni di Chicago e, negli anni seguenti, diffonde in Occidente il Vedānta, la scuola filosofica fondata sulle Upaniṣad, e il rāja yoga. Guarda però con diffidenza alle forme dello haṭha yoga maggiormente concentrate sul corpo e non sulla crescita spirituale. Il seguito gli avrebbe dato ragione più di quanto immaginasse: proprio quelle pratiche sarebbero diventate, in Occidente, lo yoga tout court. Nella prima metà del Novecento, a Mysore, il maestro Krishnamacharya elabora le sequenze dinamiche che i suoi allievi, Iyengar e Pattabhi Jois su tutti, diffonderanno nel mondo; lo studioso Mark Singleton ha mostrato quanto questo yoga posturale abbia assorbito dalla ginnastica europea dell’epoca. Infine, negli anni Ottanta, lo yoga entra nelle palestre accanto all’aerobica, con abbonamento mensile e lezione di prova gratuita.

Non è stata una conquista violenta. L’Occidente ha accolto lo yoga, e accogliendolo lo ha digerito: ha tenuto ciò che poteva usare, il corpo, la forma, il rilassamento, e ha scartato ciò che non sapeva maneggiare, il maestro, la disciplina, il fine.

Il marchio sul loto: tutti i diritti riservati

Una volta ridotto a tecnica, lo yoga poteva diventare proprietà. Il caso più eloquente è quello di Bikram Choudhury, che negli Stati Uniti ha tentato di rivendicare diritti esclusivi su una sequenza di ventisei posture eseguite in una sala riscaldata. Le autorità americane, tra il 2012 e il 2015, gli hanno dato torto. Ma il solo fatto che qualcuno abbia pensato di rivendicare come proprietà privata un riadattamento di ciò che per millenni si era trasmesso come dono dice tutto.

Nel 2016 l’UNESCO ha iscritto lo yoga nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Un riconoscimento doveroso, ma con un’ironia amara: si dichiarava patrimonio da custodire ciò che nel frattempo veniva svenduto in ogni palestra del pianeta. D’altronde un patrimonio si mette sotto tutela proprio quando si teme di perderlo. È già accaduto con la sapienza vedica in sanscrito, affidata per secoli soltanto alla memoria e alla recitazione da maestro a discepolo. Secondo la tradizione, il saggio Vyāsa dovette ordinarla e suddividerla perché gli uomini di un’età oscura non erano più capaci di custodirla intera nella mente; molto più tardi la si sarebbe fissata per iscritto. Per l’India antica la scrittura non era un segno di vitalità, ma il sintomo di una facoltà che si stava spegnendo.

Attorno al tappetino è poi cresciuta un’intera economia, dai leggings da cento euro ai ritiri a Bali, fino allo yoga con le capre o con la birra. Il prodotto deve sembrare sempre nuovo per continuare a vendere. Poi c’è lo schermo. Basta scorrere un social network per vedere la verticale sulla spiaggia al tramonto, la torsione perfetta davanti alla finestra panoramica, il corpo scolpito in posa da copertina per lo sponsor. Qui l’inversione è completa. La postura nasceva per rendere il corpo immobile e far tacere la mente e i suoi capricci; ora serve a esibire il corpo e le proprie paranoie, per apparire carismatici agli occhi degli altri. Lo yoga doveva sciogliere l’ahaṃkāra, il senso dell’io separato; il selfie lo nutre, lo misura in like, lo rende dipendente dallo sguardo altrui.

Maestri in poche ore

C’è però un aspetto che rivela più di ogni altro la natura dell’operazione: la fabbrica degli insegnanti. Alla fine degli anni Novanta nasce, e dove se non negli Stati Uniti, un registro privato che fissa uno standard destinato a diventare globale: un monte ore di formazione per potersi dire insegnante, e qualche ora in più per i livelli superiori. Non è un titolo pubblico né un riconoscimento tradizionale, ma nel mercato funziona come tale. Si paga, si frequenta, si supera una verifica, si riceve un attestato. E da quel momento si insegna yoga.

Fuori da questi circuiti il mercato offre anche di meglio: corsi online da insegnante di pochi mesi, cotti e mangiati, con attestato da scaricare e stampare. Oppure il retreat del fine settimana, duecento euro tutto compreso, dove persone che non hanno mai steso un tappetino vengono caricate su un pulmino e condotte in qualche casale in collina, convinte di vivere chissà quale iniziazione. A guidarle, spesso, c’è chi si è stancato di una vita di lavoro, di orari e di impegni, e ha trovato nello yoga un modo per scendere dalla giostra e, già che c’era, arrotondare. Lo yoga diventa così un prodotto confezionato per il mercato, con il suo bravo nome inglese: un’experience. In India una figura così non verrebbe chiamata maestro: sarebbe un istruttore. Il guru, secondo un’antica etimologia tradizionale, è colui che dissolve l’oscurità. Essere maestri significava aver raggiunto almeno un qualche grado di realizzazione, un’esperienza diretta del samādhi, o quanto meno essere riconosciuti tali da una comunità radicata. Il maestro non trasmette informazioni: trasmette all’allievo un metodo per guidarlo verso piani di coscienza più elevati. E questo non si certifica a ore.

È un paradosso tutto moderno. Nessuno vuole togliere dignità ai percorsi di formazione nello yoga, che hanno un metodo e un rigore. Ma abbiamo finito per credere che soltanto un attestato conferisca la capacità di insegnare e comprendere, e non è così: la storia è piena di menti straordinarie che non ne hanno avuto uno. Da oltre duemila anni studiamo Platone, che non era certo laureato, e da secoli Spinoza, che non ebbe mai un titolo accademico e rifiutò perfino una cattedra a Heidelberg per restare libero. Nemmeno Patañjali, per quanto sappiamo, aveva un diploma ed è proprio lui che i corsi di formazione indicano come fondamento.

Eppure ci affidiamo a un insegnante perché ha un attestato appeso al muro, senza sapere nulla del suo stato di coscienza: potrebbe essere un saggio come un buffone, e il diploma non ce lo dirà. Ce lo diranno, semmai, il suo sguardo e il suo cuore, se è vero che gli occhi sono lo specchio dell’anima. In India, del resto, nessun vero maestro che vive in un monastero tra le montagne o in un villaggio appartato ha bisogno di un diploma. Il suo riconoscimento non è di carta: è nella trasformazione di chi gli vive accanto. Si dirà che anche l’India di oggi è piena di scuole commerciali. È vero, ed è la prova più amara: a Rishikesh, città sacra ai piedi dell’Himalaya, decine di centri vendono ai turisti occidentali proprio i corsi conformi agli standard americani. Il modello esportato è tornato a colonizzare la sua culla. Chi pratica da anni in una scuola seria conosce bene la differenza tra chi ti insegna una postura e chi, con la sua sola presenza, ti mostra dove dovrebbe portarti.

Al posto della comunità, la prestazione

Dove c’era il lignaggio, oggi c’è il cliente. Dove c’era la comunità raccolta attorno al maestro, c’è la palestra, luogo di individui che si sfiorano senza conoscersi e se ne vanno appena finita l’ora. Dove c’era l’adhikāra, la qualificazione, c’è l’unico criterio che il mercato riconosce: chi paga accede. È l’egualitarismo nella sua forma più pura e più povera, quella che non distingue tra il cercatore sincero e il curioso perché entrambi hanno una carta di credito.

Il fine si è rovesciato. Lo yoga è diventato un affare privato di benessere: dormire meglio, avere la schiena dritta, ridurre l’ansia. Le aziende lo offrono ai dipendenti perché un lavoratore rilassato rende di più. Quella che era una via per uscire dal saṃsāra è diventata un modo per sopportarlo, per tornare alla scrivania più produttivi. Non libera dal sistema: lo lubrifica.

Nulla di tutto questo è nuovo. È la stessa sorte che l’Occidente ha già inflitto a se stesso: ha sciolto le corporazioni in lavoratori isolati, le comunità in individui, la liturgia in spettacolo, la festa in consumo. È il regno della quantità, nel lessico guénoniano.

Ogni disciplina sacra trapiantata da noi deve piegarsi alla stessa legge. Nella sua terra traeva legittimità dal principio che la fondava e dal lignaggio che la custodiva; qui l’unica legittimazione rimasta è lo scambio, e valere significa avere un prezzo. Ma sacro, nel suo senso originario, è ciò che viene separato dall’uso comune e riservato al divino, e non si può scambiare con nient’altro. Il denaro fa l’opposto: dà un prezzo a ogni cosa e la rende scambiabile con qualsiasi altra. Chi mette un prezzo al sacro, dunque, non vende il sacro: ne vende soltanto un’imitazione. Così lo zen diventa concentrazione per manager, il tantra un manuale di erotismo, l’āyurveda, la medicina tradizionale indiana, un trattamento da centro benessere. Non è lo yoga ad aver cambiato l’Occidente: è l’Occidente ad aver cambiato la superficie dello yoga, a propria immagine.

Restituire il peso alle parole

Che fare, allora? Non si tratta di vietare nulla, né di pretendere che ogni impiegato con il tappetino sotto il braccio si ritiri in un eremo himalayano. Si tratta, anzitutto, di restituire alle parole il loro peso. Chi fa ginnastica posturale fa ginnastica posturale, ed è legittimo. Chi la insegna è un istruttore, ed è un mestiere dignitoso. Ma chiamare tutto questo yoga, e chiamare maestro chi ha frequentato un corso, significa abolire la gerarchia tra ciò che è cosciente e ciò che è incosciente. Ed è esattamente questa abolizione il cuore malato della modernità.

Difendere la tradizione, in questo campo, non vuol dire rimpiangere un’India da cartolina. Vuol dire riconoscere che certe forme non sono contenitori neutri da riempire a piacere: sono la condizione stessa perché il contenuto sopravviva. Il lignaggio, la comunità, la disciplina, la qualificazione, il tempo lungo dell’apprendistato non sono orpelli folcloristici. Sono ciò che distingue una via di liberazione da un servizio a pagamento. E la fedeltà al passato diventa allora un compito per il presente: avere il coraggio di ricostruire quelle forme, anche qui, anche ora, contro la corrente.

Ezra Pound ha scritto in un verso dei Cantos: il tempio è sacro perché non è in vendita. Oggi qualcuno sta provando a venderlo. Ma ciò che finisce sul mercato è soltanto l’involucro, un simulacro che porta il nome dello yoga senza possederne la sostanza, e che non può per questo intaccarne il significato vero. Rappresentare lo yoga non significa trasmetterlo. Lo yoga autentico accade quando la coscienza lavora davvero su se stessa, non quando si coltiva una convinzione o si inseguono sensazioni psichiche gradevoli. Questo lavoro non si lascia comprare. Continuerà a passare, come è sempre passato, da chi lo ha realizzato a chi è pronto a riceverlo, nel riserbo, lontano dalle vetrine e da chi le allestisce.

Né la colpa di questo scadimento ricade sullo yoga. Una sapienza non risponde dell’uso che se ne fa, e perfino in questa forma impoverita qualcosa può passare: lo yoga conserva una forza propria, che nessuna deformazione riesce a spegnere del tutto. L’antico ricercatore si presentava al maestro con la legna in mano; noi ci presentiamo con la carta di credito, convinti che si possa pretendere anche l’assoluto, che invece si rivela soltanto a chi gli si apre con umiltà.

Lo dico per esperienza. Se non avessi incontrato una persona davvero speciale, il mio maestro, oggi passato a miglior vita, probabilmente non avrei mai praticato yoga. Se mi fossi trovato davanti soltanto ciò che ho descritto in queste righe, me ne sarei tenuto lontano, e chiunque lo vedesse sarebbe tentato, a ragione, di fare lo stesso. Ma è proprio per questo che vale la pena insistere. Abbiate pazienza e non giudicate dalle apparenze. Conoscete a fondo le persone che incontrate sul cammino e, se non sono quelle giuste e queste discipline vi chiamano davvero, andate a cercarne altre. Esistono ancora. E in ogni caso, ciò che cercate fuori vi rimanderà sempre dentro di voi.

Lorenzo Carmignani