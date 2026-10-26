Chi è Youssef Siher, la mente del Movimento 17 ottobre, accusato di istigazione a delinquere aggravata da terrorismo

Roma, 26 ott – Youssef Siher, trentenne marocchino con cittadinanza italiana nato a Gavardo e cresciuto a Mazzano nel Bresciano, è stato fermato sabato scorso dalla procura di Milano, sezione antiterrorismo, come presunto ideatore e amministratore della pagina Instagram e del canale Telegram del Movimento 17 ottobre. La piattaforma, nata all’indomani degli scontri e delle devastazioni del 17 e 18 ottobre a Milano, ha rilanciato appelli a mobilitazioni nazionali contro il governo Meloni, con chat che hanno raggiunto migliaia di iscritti. Le accuse sono di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dall’uso del mezzo informatico, violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche e ipotesi di associazione con finalità di terrorismo o eversione. Secondo gli inquirenti, Siher sarebbe “un esponente di spicco dell’Islam politico”. Anche la moglie Sagia Hammoud, libanese con cittadinanza italiana e mediatrice culturale, è indagata a piede libero per gli stessi reati di Siher.

Dall’associazione degli studenti musulmani al prestigioso Ispi

Il profilo biografico che emerge dagli articoli dei giornali italiani è quello di un immigrato di secondo generazione apparentemente integrato: diploma al liceo scientifico Enrico Fermi di Salò, laurea triennale in Scienze umanistiche per la comunicazione e magistrale in Scienze politiche e di governo all’Università Statale di Milano. Lì è stato presidente degli studenti universitari musulmani, associazione da lui fondata, e componente del Senato accademico.

Ha svolto uno stage nel 2024 all’Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa dell’Ispi, collaborato come giornalista freelance per Il Fatto Quotidiano con decine di articoli su Nord Africa, Medio Oriente, Palestina, scritto per Miccia Mag, “rivista digitale con sguardo decoloniale e intersezionale” promossa da Voice Over Foundation, e collaborato con Al Mayadeen. Oggi lavora per la startup americana di intelligenza artificiale Mercor. Nella biografia riportata dall’Ispi, che ne ha preso le distanze subito dopo l’arresto, si legge: “I suoi interessi di ricerca si concentrano sull’islam politico, sui movimenti politici islamici e sul rapporto tra Islam e nazionalismo arabo”.

Dal Senato accademico ai movimenti islamici

Da quanto si è appreso dalle agenzia stampa, Siher era già finito nel mirino dell’Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna) nel 2024 per l’organizzazione Alba Nascente, monitorata per propaganda riconducibile ai Fratelli Musulmani. È dirigente dei Giovani Palestinesi d’Italia e ha organizzato il primo iftar pubblico all’Arco della Pace. Nelle perquisizioni domiciliari a casa della famiglia a Mazzano e nell’abitazione milanese, sono stati trovati mappe di piazze, appunti e un documento “Rivoluzione, istruzioni per l’uso – Liberamente ispirato al manuale della Rivoluzione egiziana del 2011”, la Primavera Araba della Fratellanza Musulmana.

Il testo elenca obiettivi tattici e le varie fasi della chiamata nelle piazze. La polizia postale, subito dopo l’arresto, ha bloccato i messaggi programmati per indicare punti di concentramento delle manifestazioni del 24 ottobre. La Procura parla di “condotta istigatrice realmente efficiente ed efficace” a indurre reati contro l’ordine pubblico e di un progetto finalizzato a generare terrore nella popolazione, sfruttando i disordini precedenti.

I canali social di Siher

Nella sua bio su Instagram, Siher ha scritto in arabo uno dei pilastri fondamentali della dottrina islamica: “Non puoi sconfiggere coloro che credono che la morte non sia la fine”. Sotto una foto di scontri tra gli antagonisti, con il solito seguito di “maranza” e la polizia a Milano, ha commentato: “Arriverà il giorno in cui romperemo quel muro di vetro dietro il quale vi nascondete”. Ha scritto pure del “ritorno del panarabismo come progetto politico rivoluzionario necessario”. Su X, ha indicato la sura 53 del Corano, dove al versetto 62, si legge: “Prostratevi dunque davanti ad Allah e adoratelo!”. Sul suo canale Substack, ha criticato le democrazie liberali occidentali come sistema capitalistico-coloniale, invitando le comunità diasporiche a organizzarsi come soggetto politico.

Il movimento Seconda Generazione ha espresso solidarietà a Youssef Siher, condividendo un post di Alaeddine Kaabouri, tunisino con cittadinanza italiana e consigliere comunale rossoverde di Thiene.

Cade la narrazione delle seconde generazioni che si ribellano all’emarginazione

Diversi commentatori politici si sono detti stupiti del profilo e del curriculum di Youssef Siher: laureato, ricercatore, collaboratore di testate nazionali. Non si tratta di un soggetto emarginato delle periferie, ma di un esponente dell’intellighenzia di seconda generazione che avrebbe usato piattaforme istituzionali e mediatiche italiane per veicolare messaggi vicini all’islam politico. Gli investigatori gli attribuiscono il tentativo di costruire un solido collegamento tra gli ambienti antagonisti e i cosiddetti “maranza”, coloro che hanno devastato i centri cittadini e saccheggiato i negozi il 17 e 18 ottobre. Il presunto contributo di Siher sarebbe consistito nell’alimentare la mobilitazione attraverso i canali digitali, facendo circolare materiali e indicazioni in grado di favorire nuove azioni violente.

Ancora una volta cade il mito dell’integrazione automatica: la formazione italiana e l’accesso a istituzioni culturali non hanno reciso le radici con la sua cultura di appartenenza. “L’istigatore, l’agitatore, l’uomo che voleva mettere il cappello politico su un movimento potenzialmente pericoloso”: la ricostruzione degli investigatori descrive un Siher come un attivista preparato, il quale avrebbe trasformato competenze comunicative e reti sociali “in progetto finalizzato a porre in essere atti delittuosi, con finalità eversive”.

Francesca Totolo