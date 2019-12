Roma, 18 dic – Non solo sardine, non solo La Casa di Carta. Anche i due giovani giocatori della Roma Nicolò Zaniolo e Gianluca Mancini sono fan del canto partigiano Bella ciao. E’ stato infatti diffuso oggi un video che immortala i due calciatori mentre lo cantano allegramente.

La festa di Natale della Roma

Secondo il sito Forza Roma.info, Zaniolo e Mancini avrebbero intonato Bella ciao nel corso di una cena di squadra dell’As Roma organizzata prima delle feste natalizie. Nel video è possibile vedere l’attaccante e il difensore scatenarsi sulle note dell’inno partigiano, roteando sopra le teste le cravatte. La scena sembra tratta da un film di Emil Kusturica, visto l’arrangiamento piuttosto “gipsy” fatto dall’orchestra di Bella ciao.

Zaniolo con la testa sulle spalle

A parte che per gli ottimi risultati calcistici, sin ora Zaniolo ha fatto parlare poco di sé per la vita privata, tranne per ciò che riguarda la madre, Francesca Costa. La mamma di Zaniolo é una bella donna e ama usare i social network, e questa sua innocente passione è stata oggetto di un’intervista a dir poco imbarazzante da parte de Le Iene che lo scorso febbraio intercettarono Niccolò Zaniolo all’arrivo a Trigoria e qui venne incalzato dall’inviato che mise in imbarazzo anche la madre con domande di dubbio gusto. Zaniolo si innervosì: “Già è tanto che ho fatto questa intervista, che neanche la volevo fare”, disse prima di scendere dall’auto e avviarsi verso casa. Sembrò un ragazzo con la testa sulle spalle; di certo non immaginavamo che il suo cuore battesse a sinistra …

Ilaria Paoletti