Secondo quanto rivelato dal quotidiano romano Il Tempo, Conte avrebbe iniziato a ordinare “mascherine, gel, camici e persino bombole dell’ossigeno” per sé e il suo entourage sin dal 26 febbraio. Si parla anche di “500 mascherine APVR FFP3”, 10 mila mascherine chirurgiche, 900 «camici visitatore non chirurgico», 270 taniche da cinque litri l’una di gel disinfettante, 310 confezioni da 100 pezzi l’ una di “guanti monouso in nitrile”, 330 “camici in TNT idrorepellente con rinforzo”. Per l’ufficio medico di Conte sono state ordinate anche “4 bombole da litri 14, più n.7 bombole da litri 2 per fornitura di ossigeno terapia” e 9mila euro di farmaci extra, un “frigorifero per la conservazione di farmaci e vaccini” e due “defibrillatori semiautomatici Dae”. Praticamente un ospedale da campo dentro palazzo Chigi.

Risale al 23 febbraio, invece, il decalogo descritto sopra, dove venivano dettate le linee guida alle quali attenersi per fare fronte al contagio da Covid-19. Il punto numero 7 parlava chiaro: “l’Organizzazione mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di avere contratto il nuovo coronavirus, e presenti sintomi quali tosse o starnuti, o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori)”.

Mascherina solo se si sospetta di avere contratto l’infezione, quindi, o se si devono assistere persone malate. E allora per quale motivo Conte avrebbe fatto le scorte, appena tre giorni dopo? Aveva il sospetto di essere malato? Sospettava lo fosse qualcuno dei suoi collaboratori? Doveva assistere una persona malata? Oppure, semplicemente, non riteneva che le linee guida del ministero fossero attendibili? E se così fosse, allora perché diffonderle rassicurando gli italiani sull’inutilità dei dispositivi di protezione che in seguito sarebbero stati definiti fondamentali? Mistero.

Ma non è finita qui. Sempre secondo Il Tempo, se Palazzo Chigi aveva già provveduto a costruirsi il proprio personalissimo arsenale protettivo, il Viminale e la Difesa hanno provveduto a preservare la salute dei propri collaboratori soltanto svariati giorni dopo, precisamente dal 4 marzo, data a cui corrisponde l’ordine di “alcune valigette di pronto soccorso e una fornitura di distributori Abs per gel igienizzante le mani oltre a cartucce di ricambio e flaconi singoli a base di alcol”.

E’ stato solo nell’ultima settimana di marzo – quando cioè vigeva il lockdown da almeno due settimane – che il ministro dell’Interno si è deciso ad acquistare “200 mascherine chirurgiche per la protezione del personale dipendente che assicura la presenza giornaliera in ufficio per attività dichiarate indifferibili”. Il 19 marzo è stato il turno del ministero dell’Economia, che sul Mepa (il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni) ha effettuato un acquisto per 1000 coppie di guanti monouso, 20 litri di gel igienizzante e mille mascherine. Il ministero della Difesa, che si è attivato in quei giorni, è infine riuscito ad ottenere 134 termometri ad infrarossi, 2.500 mascherine Ffp2 e 80.869 mascherine chirurgiche, seguito dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Cristina Gauri