Roma, 27 set – “Difendo il partito di Bibbiano, i bambini non sono dei genitori ma dello Stato”. Parola di Francesca Archibugi, regista e sceneggiatrice da sempre schierata a sinistra, che ai microfoni di Circo Massimo, su Radio Capital, spiega così la sua visione delle cose riguardo alla famiglia e agli affidi. Una dichiarazione pesante, che si presta a molte interpretazioni ma che lascia in ogni caso attoniti. “La famiglia è tante cose – prosegue la Archibugi – tante quanti sono gli esseri umani, ma a arriva anche ad aberrazioni. Tante volte è stato un bene strappare i bambini dalle famiglie, perché le famiglie possono essere anche un qualcosa di sinistro”.

Con tutta evidenza la compagna regista non ama troppo il concetto di famiglia, che forse a suo avviso è una sovrastruttura borghese. E’ indubbio che esistano casi di violenza in famiglia e situazioni inaccettabili per la crescita di un bambino, ma è altrettanto sconcertante sottolineare soltanto questi casi (utilizzando pessime locuzioni come “strappare i bambini”) senza spendere una parola per la gran parte delle famiglie che rappresentano una colonna portante della società.

Il senso delle parole





“Io difendo il partito di Bibbiano, io difendo come idea il fatto che lo Stato possa decidere su dei bambini. E’ un principio dello Stato di diritto dire che il bambino non è dei genitori”, ha specificato poi la Archibugi. Ecco, prendere le difese del cosiddetto “partito di Bibbiano” è forse l’affermazione più grave, a prescindere dalla questione dello Stato legittimato a intervenire in alcune situazioni al limite. Perché quel sistema di affidi, in quel preciso frangente, ha dato vita a mostri aberranti.

Non si tratta ovviamente di condannare in toto le istituzioni che provvedono, quando è necessario e soltanto dopo accurate indagini a riguardo, ad affidare i bambini a case famiglia o ad altre famiglie. Si tratta di capire che il caso di Bibbiano, e purtroppo non è l’unico, rappresenta una vergogna nazionale. Per questo va condannato senza giri di parole, proprio perché non si ripetano certe aberrazioni.

D’altronde però la compagna regista non è nuova a esternazioni fuori luogo. Due anni fa, ad esempio, intervista dall’Huffington Post, se ne uscì così: “Io non voglio dire che l’utero in affitto sia giusto o sbagliato. Voglio dire che non mi sconvolge questa richiesta. E vorrei che se ne parlasse per quello che veramente è: un cambiamento antropologico, che piaccia o non piaccia, nel nostro modo di vivere. La civiltà si evolve”. La grande conquista rappresentata dall’utero in affitto.

Eugenio Palazzini

