Trento, 13 apr — L’idea di istituire bagni no gender nelle università è da tempo sbarcata in Italia andando a ingrassare il novero della spazzatura ideologica che siamo costretti a importare dai Paesi anglosassoni: dopo il caso dell’Università di Pisa eccone un altro, segnalato dall’associazione Pro vita e famiglia, che riguarda la facoltà di Sociologia dell’Università Di Trento.

Bagni no gender all’Università di Trento

Pare infatti che verso la fine di marzo nella facoltà siano stati istituiti i bagni «no gender» o «gender neutral», con una mozione discussa e votata all’interno del consiglio del Dipartimento e che si è concretizzata nella creazione di quattro toilette per chi non si identifica né come uomo né come donna. Risparmiando, grazie a Dio, quelli della palestra, che è rimasta a «sessi separati». Quattro bagni: un numero che presuppone l’esistenza di una legione di studenti gender fluidi rispetto alle persone — si può ancora chiamarle così o si offende qualcuno? — normali che frequentano l’Ateneo.

Un bisogno dei professori

La mozione, peraltro, non è nemmeno stata votata all’unanimità, e nemmeno ha incontrato il parere favorevole di tutti gli studenti. Una buona parte, infatti, si è mostrata decisamente perplessa nei confronti di quella che appare una vera e propria marchetta ideologica, nata da un’idea di alcuni docenti, e non da un effettivo bisogno riscontrato nel corpo studentesco. In particolare, le studentesse — cioè persone di sesso femminile che come di consuetudine rappresentano la categoria maggiormente danneggiata da tali iniziative «inclusive» — avrebbero mostrato preoccupazione.

Tra gli studenti che hanno protestato per l’iniziativa figurano i giovani di Azione universitaria. Spiega Giacomo Mason a Pro Vita: «Le priorità sono altre e questa iniziativa dei bagni “gender neutral” non è nata dagli studenti, ma è semplicemente una proposta ideologica», puntualizza, aggiungendo che «le priorità di chi studia qui, dai contributi per le tasse universitarie agli alloggi, sono tutt’altre».

Cristina Gauri