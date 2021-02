Racconta Maurizio Marchisio: “Sono anni che provo a bussare alla porta delle istituzioni e dei tribunali, ho presentato istanze e ricorsi. Sono stato falsamente accusato, ho scontato 30 mesi di carcere senza avere la possibilità di difendermi. Nel procedimento penale nessuno si è accorto che avvocati, operatori e giudici presentavano un enorme conflitto di interessi tra difesa e accusa penale, con evidenti tornaconti nell’ambito dei servizi sociali, gli attori coinvolti erano sempre gli stessi”.

In questa storia, che dura da 12 anni, “le persone che hanno gravitato intorno alla mia famiglia hanno operato per ostacolare la riappacificazione con la mia compagna e il ricongiungimento con i nostri figli, mettendo in campo un feroce ostracismo. Per due anni, ad esempio, ho potuto incontrare i miei bambini per 2 ore a settimana, in un ambiente protetto. La prassi è stata interrotta per 18 mesi da una misteriosa decisione dei servizi sociali al solo scopo di creare in loro quel sentimento di sfiducia e quel senso di abbandono che si crea quando il bambino non vede più tornare il genitore, si chiama alienazione genitoriale. Mi auguro che la mia drammatica vicenda possa interessare qualche magistrato onesto disposto a fare chiarezza su questa storia che ha distrutto la mia famiglia, finita nella rete di persone che non hanno certamente operato secondo etica, deontologia e, forse, nemmeno legalmente”.

Antonietta Gianola