Roma, 25 set – C’era una volta la bionda Barbie, bambola prediletta dalle bambine di mezzo mondo. Un’icona intramontabile non fosse per la deriva sessualmente corretta degli ultimi tempi. La statunitense Mattel, una delle più grandi aziende produttrici di giocattoli del mondo, ha infatti lanciato oggi ‘Creatable World’, una nuova linea di bambole senza genere personalizzabili. L’obiettivo dichiarato è lasciare ispirare sia i bambini che le bambine, ammesso che si possano ancora chiamare così, facendo loro utilizzare diversi tipi di abiti, parrucche e accessori vari.

“I giocattoli sono il riflesso della cultura e, dal momento che il mondo continua a celebrare l’impatto positivo dell’inclusività, abbiamo sentito che era arrivato il momento di creare una linea di bambole libera da ogni etichetta”, ha dichiarato Kim Culmone, Senior Vice President di Mattel Fashion Doll Design. “Attraverso la ricerca, abbiamo appreso che i bambini non vogliono che i loro giocattoli siano definiti da stereotipi di genere. Per questo, questa linea che consente ai bambini e alle bambine di esprimere liberamente loro stessi, è stata da loro particolarmente apprezzata“, ha specificato Culmone.

Oggetti neutri





Da rileggere attentamente: “I bambini non vogliono che i loro giocattoli siano definiti da stereotipi di genere”. Ma certo, sicuramente i bambini (nessuno escluso eh) si saranno espressi così, mica penserete che qualcuno li stia inducendo a ragionare in tal modo. Il genere d’altronde per questi raffinati pensatori non è un dato di fatto naturale, ma uno ‘stereotipo’. “Siamo fiduciosi – ha poi aggiunto il portavoce della Mattel – che Creatable World possa incoraggiare tutti a pensare più apertamente a quanti benefici i bambini e le bambine possano trarre giocando con le bambole”.

Nel dettaglio, la nuova linea di bambole prevede sei kit differenti, tutti disponibili in varietà di colori di pelle diversi, ovviamente. “Questi elementi estremamente versatili e realistici danno ai bambini la libertà di creare personaggi sempre unici e di personalizzarli come preferiscono“, fanno sapere da Mattel. Ammesso poi che si possano definire ancora bambole e non oggetti neutri.

Eugenio Palazzini

