La donna, 31 anni, è una dei due imputati ad avere fatto richiesta di rito abbreviato. Il secondo è Claudio Foti, lo psicoterapeuta della onlus Hansel e Gretel di Torino, il «guru» di Bibbiano coinvolto anche nell’inchiesta Veleno relativa ad un presunto giro di pedofili nella Bassa Modenese che, come per l’Emilia, ha fatto sì che sulla scorta di false accuse di abusi i bambini venissero tolti alle loro famiglie; nonché nel caso della famiglia Ferraro , che nel 1996 si è suicidata dopo le accuse di pedofilia nei confronti dei due nipotini.

Benati dovrà rispondere di due episodi: uno di violenza privata, e un altro in cui l’imputata, sospettando un presunto interesse sessuale da parte del compagno della madre di una minore affidata ai servizi sociali di cui era referente, avrebbe ordinato alla donna di interrompere la sua relazione con l’uomo minacciandola di sistemare la figlia in affido extra familiare.

Sempre per un presunto rischio di abusi da parte del compagno, la Benati avrebbe inoltre costretto la madre a rinunciare a passare con la figlia le vacanze di Natale nel 2018 — periodo che la bambina ha poi trascorso in un’altra casa. Per la Procura si trattava però di una supposizione arbitraria dell’imputata. «Delitti — è quanto si legge nelle carte dell’inchiesta — aggravati per aver abusato della condizione di debolezza psicologica» della madre della minore, così da «ostacolare la privata difesa» e per aver commesso il fatto con «abuso di autorità (in qualità di assistente sociale di riferimento)» e «dei poteri derivanti dal pubblico esercizio esercitato».