Roma, 10 set – La polizia postale declina ogni responsabilità sulla più massiccia opera di censura dalla diffusione dei social network nel nostro Paese, che ha colpito migliaia di account privati e pubblici di CasaPound Italia, volatilizzati ieri nel giro di poche ore. La chiusura degli account, si apprende su RaiNews, è stata decisa in maniera autonoma da Facebook, che non ha coinvolto le autorità italiane. Fonti della Polizia Postale hanno spiegano di non essere intervenuti in alcun modo nella vicenda.

Resta comunque quantomeno dubbia la “coincidenza” di questo colpo di mano proprio nel giorno dell’insediamento del nuovo governo e subito dopo la manifestazione, a cui erano presenti anche esponenti di CasaPound Italia, avuta luogo davanti a Montecitorio e organizzata da FdI e Lega. Le tartarughe frecciate e Forza Nuova saranno l’unico bersaglio di questa rimonta (non certo a livello di consensi) antisovranista? Secondo Simone Di Stefano, segretario di CasaPound, si tratta di “un abuso, commesso da una multinazionale privata in spregio alla legge italiana. Uno sputo in faccia alla democrazia. Un abuso commesso in un giorno simbolico. Un segnale chiaro di censura che per ora colpisce noi, ma indirizzato a tutta l’opposizione al governo PD/5Stelle. Questo è solo l’inizio, chissà di cosa saranno capaci”.





Cristina Gauri

Commenti

commenti