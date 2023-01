Roma, 30 gen – L’anarchico Alfredo Cospito sarà trasferito dal carcere di Sassari, dove è attualmente detenuto, al carcere milanese di Opera. A renderlo noto è il suo avvocato Flavio Rossi Albertini.

Cospito trasferito nel carcere di Opera

L’aggravarsi delle condizioni di salute di Cospito, causato dal prolungarsi dello sciopero della fame, ha reso necessario il trasferimento al carcere di Opera, sempre in regime di 41 bis ma dotato di un padiglione del Servizio assistenza intensificata (Sai) a cui sono destinati i detenuti affetti da gravi patologie. L’avvocato ha riferito che “Cospito sarà ricoverato nel padiglione del Servizio assistenza intensificata della struttura carceraria meneghina di Opera in considerazione del suo stato di salute”. Anche la dottoressa Angelica Milia, medico di fiducia di Cospito, è intervenuta sulla questione spiegando ad Adnkronos: “È partito da un indice di massa corporea da obeso e ora stiamo andando verso il sottopeso, rischiamo questioni irrisolvibili per gli organi. L’ho visto l’ultima volta giovedì, ma sono in stretto contatto col collega del carcere. Abbiamo avuto un ulteriore calo del potassio e abbiamo aumentato la terapia: ha perso un altro chilo e sta andando incontro al sottopeso rispetto all’indice di massa corporea”. Secondo Milia, Cospito sarebbe a rischio fibrillazione: “Se va in fibrillazione ventricolare con arresto cardiaco lo si rianima, ma poi?”.

La risposta del governo

Mentre si assiste ad una escalation delle proteste e delle violenze da parte del mondo anarchico che chiedono la scarcerazione di Cospito o almeno il suo trasferimento dal 41 bis, nel tardo pomeriggio di oggi è prevista una seduta del Cdm in cui dovrebbe essere discussa una informativa dei ministri dell’Interno, degli Esteri e della Giustizia sulla questione. Il governo non sembra intenzionato a fare passi indietro o concessioni. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha affermato: “Credo che lo Stato non si debba fare intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari”.