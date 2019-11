Roma, 14 nov – E’ stata appena emessa la sentenza della Corte d’assise di Roma nel processo per la morte di Stefano Cucchi.

Condannati due carabinieri

I due carabinieri Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo sono stati riconosciuti colpevoli di omicidio preterintenzionale; ai due membri dell’Arma i giudici della Corte d’assise di Roma hanno comminato una pena di 12 anni. Francesco Tedesco, superteste, vicebrigadiere dei carabinieri anch’egli imputato nel processo sulla morte di Stefano Cucchi è stato assolto dall’accusa di omicidio preterintenzionale e condannato a due anni e sei mesi per falso.

Le reazioni della famiglia

Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, dichiara in aula alla lettura della sentenza: “Stefano è stato ucciso, questo lo sapevamo e lo ripetiamo da 10 anni. Forse ora potrà risposare in pace”. “Un po’ di sollievo dopo 10 anni di dolore e di processi non veri” dice invece Rita Calore, madre di Stefano Cucchi dopo la sentenza di condanna dei due carabinieri.

Medici, assoluzioni e prescrizioni

Per quanto riguardai cinque medici dell’ospedale Sandro Pertini coinvolti nella vicenda, la sentenza ha ratificato una assoluzione e 4 prescrizioni. Assolta per non aver commesso il fatto Stefania Corbi e prescritto le accuse per Aldo Fierro, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo che si occuparono di Cucchi durante il ricovero nel reparto protetto. Per tutti l’accusa era di omicidio colposo.

Ilaria Paoletti