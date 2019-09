Roma, 10 set – L’Associazione nazionale partigiani è stata tra i primi, ieri, a esultare per l’ondata repressiva di Facebook che ha visto il ban di migliaia di pagine di militanti ed esponenti di CasaPound Italia e la cancellazione delle pagine ufficiali del movimento e delle sedi provinciali e regionali, nonché delle associazioni legate alle tartarughe frecciate e dei consiglieri comunali eletti democraticamente. L’Anpi, che a giugno aveva denunciato CasaPound e Forza Nuova per i “numerosi atti di intimidazione, violenza e apologia di fascismo” commessi“ripetutamente negli ultimi tempi” chiedendo inoltre di procedere al “sequestro della sede di CasaPound, a Roma, occupata abusivamente”, ha prevedibilmente appoggiato la decisione del colosso di Zuckerberg attraverso la dichiarazione di Carla Nespolo, la presidente nazionale dell’associazione: “Da tempo l’Anpi denuncia anche con esposti alla magistratura il dilagare sui social della brutalità nazifascista. Siamo dunque molto contenti di questa notizia: i social non devono essere un luogo in cui sia consentita la violazione della Costituzione che, ricordo, è antifascista”, ha detto ai microfoni di AdnKronos.

Cristina Gauri

