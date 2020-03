Roma, 24 mar – Il gergo militaresco e la rabbia avevano ingannato un po’ tutti. Sia quelli che nelle sue parole avevano visto finalmente un invito alla ribellione, sia quelli che da subito hanno urlato “al golpe”. Abbastanza prevedibile, perché a pronunciare quelle parole di fuoco contro la classe politica e “il sistema” non era stato uno qualunque, ma il comandante Alfa, uno dei carabinieri più decorati d’Italia e fondatore dell’unità d’élite del Gis. Ma dopo le polemiche adesso il comandante Alfa abbassa i toni e corregge il tiro, prima con un nuovo post su Facebook pubblicato ieri pomeriggio, poi in una bella intervista a Il Giornale realizzata da Elena Barlozzari.

E’ tutto un grande equivoco

Altro che golpe insomma, Alfa se la prende con le “interpretazioni fuorvianti” e ribadisce il suo impegno quotidiano nell’essere un carabiniere fedele alla Repubblica. “Quello che ho scritto l’ho scritto con il cuore e come uomo di Stato”, spiega al Giornale, “ho giurato 47 anni fa fedeltà alla Repubblica italiana, e non sono venuto meno a quel giuramento nemmeno per un istante”. Eppure qualche concetto “fraintendibile” il comandante l’aveva espresso. Dai “decreti che non servono a nulla” in un “Paese in guerra”, passando per “l’inaccettabile Parlamento chiuso che non rappresenta il popolo”, alla richiesta di “schierare l’esercito e istituire il coprifuoco“, agli attacchi contro “gli ex del Grande Fratello che ci rappresentano” fino “al premier non eletto che si presenta con la bandiera europea e non con il tricolore“.

Il colpo di spugna per Conte e i contri sociali

Ecco, nei confronti del presidente del Consiglio le parole al fulmicotone di Alfa ora si trasformano in un colpo di spugna. Da “il premier non eletto” non degno di cantare l’Inno di Mameli, passiamo a “il premier Conte farebbe meglio a fare meno dirette Facebook e più visite negli ospedali, con le dovute protezioni ovviamente, per dare una parola di conforto a medici e infermieri”. Una bella inversione di rotta, soprattutto nei toni. Stessa cosa accade per sardine e centri sociali, che Alfa aveva attaccato su Facebook a testa bassa, citando anche lo speronamento della motovedetta della Guardia di finanza ad opera della Rackete e che ora quasi vezzeggia: “La stoccata a sardine e centri sociali? Non è questione di idee politiche, quei ragazzi movimentano un sacco di persone, mi sarebbe piaciuto vederli più collaborativi. E invece sembra che sappiano tirar fuori la voce solo per andare contro a qualcuno”.

La tirata d’orecchi è servita?

Ma che bravi questi ragazzi, movimentano tante persone, collaboriamo un po’, sembra dire Alfa, che ci spiega in questa intervista che è stato tutto un grande equivoco causato da una sequela infinita di metafore. Il coprifuoco? “Era una semplice esortazione a restare a casa”. La parola guerra? “Solo una metafora”. L’attacco alla classe politica? “Intendevo solo dire a chi ci governa che in momenti simili c’è bisogno di dare un segnale di vicinanza”. Insomma tutta l’intervista del comandante Alfa è una mezza retromarcia dove i toni vengono pesantemente abbassati e il tiro abbondantemente corretto. Forse più che il polverone mediatico a far seppellire l’ascia di guerra al nostro super carabiniere deve essere stata la tirata d’orecchi del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, che aveva definito le sue parole “gravissime e inaudite”, e la minaccia da parte dell’Arma di prendere provvedimenti.

Davide Di Stefano