Lodi, 24 feb – Sale il bilancio delle vittime da coronavirus: c’è una quinta vittima del contagio. Si tratta di un uomo di 88 anni di Caselle Landi, provincia di Lodi. La Lombardia rimane la regione con il maggior numero di infetti, finora 167, mentre sono 219 i contagiati nel Paese, secondo quanto riportato nell’aggiornamento delle 12 di oggi dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.

Si tratta della seconda vittima del coronavirus di oggi. Questa notte un 84enne è deceduto all’ospedale di Bergamo, mentre si registrano sette nuovi casi positivi al tampone sierologico in Emilia-Romagna, tutti connessi al focolaio lombardo: cinque, di cui quattro cittadini lodigiani, rilevati a Piacenza, e due residenti in provincia di Parma – una signora che si era recata più volte all’ospedale di Codogno, in Lombardia, per assistere la madre, e un uomo che si era recato sempre a Codogno per un evento di ballo. Ricoverati in isolamento al reparto infettivi all’ospedale di Parma, per ora sarebbero in buone condizioni. Sale quindi a 16 il numero dei casi positivi in regione.

Ci sarebbe una svolta sull’individuazione del paziente zero, l’iondividuo cioè dal quale è partito il contagio che si è diffuso in tutto il Nord italia. Secondo le notizie riportate dall’Ansa, sarebbe un agricoltore di 60 anni di Albettone, paese vicino a Vo’ Euganeo, focolaio in Veneto, che era si era recato nei giorni scorsi a Codogno, il focolaio in Lombardia. L’uomo ora presenterebbe sintomi influenzali.

Cristina Gauri