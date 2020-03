Milano, 2 mar – In Lombardia l’epidemia da coronavirus colpisce anche la Giunta regionale. Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo della Regione Lombardia, è risultato positivo. Lo riferiscono in una nota il governatore Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera. “Pertanto, come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento. Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona“, si legge nella nota. “Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità per i contatti diretti”, spiega l’assessore Gallera.

Fontana è già in auto-isolamento per il contagio di una stretta collaboratrice

Come è noto, anche una stretta collaboratrice di Fontana è risultata positiva al coronavirus, per questo il governatore si trova in auto-isolamento. “Sto andando in Giunta dove verremo sottoposti al tampone”, conferma Fontana a Centocittà su Rai Radio 1. Il governatore ha spiegato che tutti gli assessori hanno avuto contatti con la collaboratrice risultata positiva. La donna, ha riferito Fontana, sta bene. “Anzi, sta male perché si sente in gabbia”, aggiunge il presidente della Regione. La Lombardia è la regione italiana più colpita dal coronavirus con i suoi 985 casi. Ventiquattro le vittime nella regione, 73 le persone guarite.

Adolfo Spezzaferro