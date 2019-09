Roma, 16 set – In data 19 dicembre 2018 gli diede della “merda umana” perché a suo dire dileggiava i migranti della Diciotti. Tre anni fa, il 6 gennaio del 2016, si rammaricò che Salvini non si trovasse in Corea del Nord dove era esplosa una bomba all’idrogeno. Ecco, chissà perché Gad Lerner sta sulle palle al popolo leghista che maltratta comodamente tacciandolo delle peggiori infamità, dal razzismo alle offese classiche come la sopra citata. Lerner lo ha fatto non solo dalle colonne dell’immancabile Repubblica, ma anche dalla cara Rai dove il comunista col Rolex ha condotto cinque puntate de “L’approdo”, il talk che si è occupato di Lega, di razzismo, di “prima gli italiani”, basandosi, più in generale, sul cazzeggio foderato di cachemire tipico dei signorotti come lui. Eggià, chissà per quale motivo Gad Lerner sta sulle palle al popolo di Pontida.

L’inutile provocazione di Lerner

Dopo essersi divertito a menare fendenti ai fianchi della Lega e del suo leader accostandoli vigliaccamente ai periodi truci della storia, egli arriccia il naso se a Pontida non riceve un caloroso benvenuto. Si tratta di razzismo? No, si tratta di trovarsi di fronte, finalmente, coloro che disprezzi e che malmeni con tutto il potere di cui disponi da fin troppi anni. E nessuno ha mai tentato di cucirgli la bocca o sequestrargli la penna. Anzi, nell’era del “nuovo fascismo” e del “pericolo sovranista”, Lerner si è pure aggiudicato cinque puntate in Rai generosamente offerte anche da quegli zoticoni leghisti. I quali, una volta che finalmente ti incrociano, esprimono la propria opinione consigliandoti di andare a cagare. Semplice e neanche troppo volgare.





Una folta schiera di indignati a gettone, quelli che rimangono umani anche quando sognano, hanno vergato editoriali e fatto introduzioni di talk in cui si stracciano le vesti per la volgavità con cui è stato attaccato il compagno eroe. Che strano però, non c’è stato giorno in cui un comizio di Salvini non sia stato preso d’assalto dai perdigiorno che si insinuavano nella folla per dargli come di consuetudine del razzista, eppure le loro intromissioni finivano annoverate tra le iniziative della parte civile e responsabile dell’Italia. Quella che in qualche modo regge il peso della civiltà da migliorare (o devastare) e proteggere dai bavbavi che di anno in anno osano sfidarli ottenendo un vasto consenso popolare, il quale è immancabilmente superiore al loro.

Moralisti e brutte figure

Ma a loro il popolo fa schifo a meno che non sia addestrato come al circo a rispondere ai comandi: migranti? Accoglienza e solidarietà. Punto. Le loro iniziative sono state presentate come un’onda di vitalità che avrebbe travolto l’ignoranza di questo fascismo postumo, salvo poi ridursi al solito doppiopesismo incoerente che si sintetizza nella celebre frase del marchese del Grillo: io so’ io e voi nun siete un cazzo.

Gad Lerner, più o meno, lo pensa sempre e il suo squallido tentativo era di raccattare insulti per poter chiudere il cerchio delle accuse al nemico che si è dimostrato anche violento. Il tutto si incastra perfettamente col suo profilo: quando Gad Lerner dovette decidere chi essere, optò per il genere operaista torinese molto benestante e sempre attaccato ai potenti di sinistra col portafogli a destra. Con Agnelli è andato in elicottero, con De Bendetti in vacanza e nel Monferrato acquistò una cascina nei pressi della tenuta di Inge Feltrinelli. Ha sempre avuto il tic elitario e la fissa nel dover apparire più insopportabile di tutti gli altri.

Il brutto dei moralisti è che, oltre a cicaleggiare contro la tua immorale, vorrebbero pure importi la loro. Gad Lerner è di questa pasta, difatti rimane indigesto a tutti, tranne a chi ha il potere di imporre su di lui la propria morale. Ecco, ieri a Pontida i leghisti non erano in grado di farlo e han fatto ciò che potevano: mandarlo a quel paese.

Lorenzo Zuppini

