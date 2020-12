Roma, 16 dic – Per la sottosegretaria alla Salute Zampa (Pd) gli italiani che si sono permessi di uscire di casa a fare acquisti dopo il «via libera» del governo, creando così gli inevitabili assembramenti si sono comportati come «bambini con la marmellata», per cui «la mamma» si vede costretta a «nascondere i barattoli».

Italiani criminalizzati

Con questa ennesima, incredibile sparata è intervenuta l’altro ieri a Tagadà, il programma su La7 condotto da Tiziana Panella. La puntata verteva sui tanto criminalizzati assembramenti dello scorso fine settimana. Il ministero della Salute nei giorni scorsi aveva dato l’ok per il «cambio di colore» in tutte le Regioni d’Italia, un ok che comportava l’allentamento delle restrizioni e l’apertura delle vie dello shopping cittadine.

Gli italiani, o meglio «i bambini golosi di marmellata» come li chiama Zampa, hanno semplicemente seguito le direttive che consentivano loro di uscire di casa e recarsi a fare gli acquisti natalizi – spronati anche dal cashback, che fino a prova contraria è una iniziativa del governo. Apriti cielo, le immagini del Paese in ripartenza economica hanno fatto ululare di sdegno ministri e tecnici: italiani irresponsabili, infantili, gli assembramenti sono criminali, studiamo subito la stretta natalizia per tenerli tutti in casa.

Per la Zampa i suoi connazionali sono “bambini che rubano la marmellata”

La metafora migliore l’ha comunque servita il sottosegretario alla Salute. «Servono comportamenti più consapevoli. E’ come quando la mamma dice al figlio di mangiare la marmellata», spiega Zampa con il suo consueto tono arcigno: «Se i bambini mangiano sei barattoli di marmellata, inevitabilmente producono un danno tale per cui la mamma nasconderà i barattoli». Ha detto proprio così. «Io non penso che lo Stato si debba trasformare in una mamma, penso però che i cittadini debbano assumere comportamenti più consapevoli». Quindi gli italiani sono infantili, privi di responsabilità, affetti da bulimia, incapaci di decidere cosa è bene per loro. Meno male che c’è mamma Zampa.

Moralismi anche sull’aperitivo

E come andrebbero assunti questi comportamenti consapevoli, di grazia? Come possono milioni di persone mettersi d’accordo su chi deve uscire di casa e su chi no? «Non è necessario andare tutti negli stessi quattro negozi a fare le compere, basta cambiare due strade più in là», è l’illuminante risposta di Zampa. Che non se la prende solo con lo shopping, ma deve moraleggiare anche sugli «aperitivi anticipati» alle 4: «La gente inizia a fare aperitivo alle 4 del pomeriggio mentre una volta alle 4 al massimo si beveva un the con le amiche», dimenticando forse che è stato il suo esecutivo a far cessare la somministrazione di alcolici alle 18.

Cristina Gauri