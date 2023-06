Roma, 15 giu – Così gli YouTuber, nei loro video, si esaltavano e sfottevano chi guidava la Smart. “Ah rega’, quest’auto va più veloce di una Saetta McQueen”, l’auto delle gare di Cars. “Annamo’, me sembra di caricare un drago, daje Jessica che sono il protagonista di Fast & Furious, meeeeeeee”. E ancora: “Questa levetta a cosa serve, ad andare nell’idrospazio000000”. Per poi prendere in giro chi stava guidando una Smart, troppo lenta, troppo economica, forse proprio l’auto a bordo della quale viaggiava anche il bimbo di cinque anni che ha perso la vita a causa dello scontro violentissimo. Quasi una tragica profezia di quanto sarebbe successo di lì a poco. “La macchina tua costa trecento euro usata al Conad, la mia costa un miliardo, vale quanto Amazon”.

Il video in cui gli YouTuber prendevano in giro chi era alla guida della Smart

Lo scontro mortale

Un bimbo di 5 anni ha perso la vita, la sorellina di 3 anni è in gravi condizioni e la madre 35enne dei due bambini è ricoverata in codice rosso. E’ questo, al momento, il drammatico bilancio del violentissimo scontro avvenuto a Roma, dove un Suv ha travolto una Smart. A bordo del Suv c’erano cinque YouTuber ventenni che stavano girando un video, uno di quelli tipo “50 ore in auto”, tipico di certe sfide estreme che usavano fare spesso. I ragazzi facevano parte del collettivo romano ‘The Borderline’, YouTuber appunto, che girano filmati destinati a diventare virali, che vengono seguiti dai giovanissimi sul web per le loro sfide in macchina. Ecco, la tragedia di ieri all’Axa di Casal Palocco, hinterland del X Municipio, sarebbe avvenuta proprio a causa di una di quelle sfide folli.

Il gruppo di YouTuber era a bordo, per l’esattezza, di una Urus Lamborghini, noleggiata da due giorni. Ha travolto una SmartForFour con a bordo una mamma e i suoi due bambini. Manuel, 5 anni, è morto durante il trasporto in ospedale. La sorellina di tre anni è grave. Sul posto è intervenuto il personale del 118, oltre ai carabinieri e agli agenti della Polizia Locale.

Stando a una prima ricostruzione, gli YouTuber potrebbero essersi distratti proprio mentre giravano un video con telefonini o videocamere. Alcuni spezzoni pare che fossero già stati diffusi su Instagram e TikTok, prima di essere rimossi. “Giorno due senza scendere della macchina, oggi McDonald’s e domani BurgerKing. Domani esco che sono questo toro“, afferma uno dei ragazzi, quello che nel video guida il Suv riprendendo l’amico al posto del passeggero.

Le forze dell’ordine hanno sequestrato i telefonini dei giovani, per verificare chi al momento dello scontro mortale stava girando il filmato, già acquisito dagli investigatori.