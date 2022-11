Milano, 1 nov – L’amministrazione meneghina targata Partito democratico, guidata dal sindaco Beppe Sala, ancora una volta si dimostra essere dalla parte di quei cittadini privilegiati, mostrando un completo disinteresse per le reali problematiche dei milanesi. Da pochi giorni è entrata in vigore l’area B, una zona a traffico limitato di grandi dimensioni che caratterizza il perimetro centrale del capoluogo lombardo. L’obiettivo è quello di vietare l’ingresso ai veicoli più inquinanti per ridurre le emissioni e migliorare l’aria che respirano i milanesi. Si tratta di un’area monitorata da telecamere, attiva dal lunedì al venerdì, eccezion fatta per le festività, dalle 7,30 alle 19,30.

Le proteste dei pendolari per l’area B

Questo provvedimento ha scatenato il caos sia tra i cittadini del comune di Milano sia tra i vari sindaci dell’hinterland, i cui concittadini sono i più colpiti dagli effetti delle restrizioni. La protesta delle migliaia di pendolari che ogni giorno devono recarsi nella grande città e che, privati dell’auto a causa dell’area B, non trovano alternative vista l’assenza di un capillare servizio di trasporto pubblico nell’area metropolitana. Area B taglia dalla circolazione circa 47mila ingressi al giorno considerando anche la provincia, quasi il 13% dei veicolicircolanti in quella che è stata chiamata “la più grande Ztl d’Europa”: non possono circolare le auto Euro 2 a benzina, Euro 4 diesel senza Fap, Euro 3 e 4 diesel con Fap di serie, Euro 0,1,2,3,4 diesel con Fap installato entro il 2018. Chi accede nell’area B verrà sanzionato con una multa compresa tra i 165 e i 658 euro.

Sala il sindaco dei ricchi

Sala, il sindaco dell’accoglienza e delle istanze LGBT, dà ancora una volta un sonoro schiaffo in faccia alle famiglie milanesi in difficoltà economica e a decine di migliaia di lavoratori costretti ad adeguarsi ad uno standard di vita più alto in nome di un ecologismo di facciata.

Andrea Grieco