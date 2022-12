Roma, 20 dic – Questa mattina è stata diffusa nelle scuole italiane una circolare a firma del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, dove viene confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, trattandosi di un “elemento di distrazione propria e altrui, oltre che di una mancanza di rispetto verso i docenti”, come d’altronde già stabilito, lo ricorda proprio la circolare in una nota, dallo Statuto degli studenti del 1998 e da un’altra circolare ministeriale del 2007. Il ministro ha sottolineato i rischi per la salute degli studenti nell’uso perdurante dei cellulari, oltre che per l’impatto sull’apprendimento.

Valditara pensa ai cellulari mentre taglia altri 4 miliardi all’istruzione

Il tema dei cellulari tiene banco da mesi, e l’intero dibattito sulla scuola sembra essersi relegato al solo inutile dilemma smartphone si/no, nessuna parola del ministro Valditara sulla situazione emergenziale delle strutture edilizie di migliaia di istituti in tutta la penisola, o sulla pratica dei PCTO che ha portato solamente a sfruttamento e studenti morti, nessun accenno al generale decadimento del sistema scolastico italiano, ormai vecchio e in rovina, che ogni anno perde sempre più studenti. La linea del governo di centrodestra è stata invece quella, come sempre, dei tagli e della decrescita: 4 miliardi in meno previsti nella manovra per quanto riguarda l’istruzione pubblica. L’agenda Draghi è ben salda e stabile, e nessuno sembra voler invertire la rotta.

Il solito centrodestra bacchettone a cui piace punire

Tagli e bigottismo repressivo, ecco la ricetta di ogni buon governo di centrodestra, conservatore e con il pallino dell’ordine. Come sempre la politica risponde malamente a domande sbagliate, l’educazione non può andare avanti a divieti, lavori sociali per studenti che non seguono le regole e all’umiliazione come pratica pedagogica. La scuola non deve essere il luogo del moralismo bacchettone e penitenziario, utile ad allevare soltanto precari ammaestrati al controllo e alla punizione, la sua funzione è un’altra ed è quella di alimentare l’individuo, favorire la partecipazione, l’azione e il superamento di sé.

Andrea Grieco