Roma, 27 dic — Tutti a fare il tifo per l’introduzione del lockdown dei non vaccinati anche a casa nostra, su quel modello che in Germania e Austria avrebbe fatto miracoli, piegando verso il basso la curva dei contagi che aveva mostrato il proprio picco a fine novembre. Lo invoca, ad esempio, Roberto Battiston, astrofisico e coordinatore dell’Osservatorio epidemiologico dell’Università di Trento, decantando le virtù del provvedimento tedesco: «Replicare uno schema simile da noi vorrebbe dire proteggere una frazione di meno del 10% dei cittadini, senza penalizzare il restante 90%: così li mettiamo al riparo dall’infezione, con possibili esiti gravi, ed evitiamo di mandare in crisi il sistema sanitario».

Tutti pazzi per il lockdown dei vaccinati

Nel frattempo, sui principali quotidiani è tutto uno snocciolare di dati del Robert Koch Institute, ad evidenziare come il rapido calo dei contagi a casa della Merkel sia avvenuto in corrispondenza dell’introduzione del salvifico lockdown dei non vaccinati. Dopo alcune settimane in cui i contagiati risultavano essere oltre i 70mila al giorno il numero dei positivi in Germania ieri si attestava infatti intorno ai 10.100 casi, con un’incidenza arrivata ieri a 220,7 ogni 100.000 abitanti, mentre la settimana scorsa era a 315,4. Tutto merito della divisiva decisione della cancelliera, si affrettano a precisare i media e gli espertoni nostrani: il provvedimento, firmato il 2 dicembre scorso, tagliava le gambe ai non vaccinati tedeschi impedendo loro di accedere a ristoranti, cinema, eventi culturali, musei e negozi non essenziali e consentendone l’accesso solo ai vaccinati o ai guariti.

I grafici raccontano qualcosa di diverso

Ma siamo proprio sicuri che l’abbattimento della curva sia merito del lockdown dei non vaccinati, e non di una flessione naturale? Perché in realtà, basta un rapido colpo d’occhio sui grafici del Koch Institute per constatare che il picco dell’incidenza settimanale ha toccato il proprio apice a fine di novembre, tra il 24 e il 29, per poi iniziare il calo proprio due giorni prima delle nuove restrizioni, datate due dicembre. Il 29 novembre, infatti, si registravano 452,4 casi ogni 100.000 abitanti, valore già in discesa a 439,2 il 2 dicembre. Il 7 dicembre il dato si attestava 432,2, il 13 dicembre a 389,2, il 21 dicembre a 306,4.

Insomma: la sensazione, nettissima è che la Merkel abbia approvato il lockdown dei vaccinati nell’esatto momento in cui la curva stava naturalmente scendendo dopo aver raggiunto il proprio apice; e che ora, qui nel Belpaese, si stia considerando di imitare la Germania solo sulla base della seconda parte del grafico: quella dal picco di contagi in giù, per giustificare l’ennesima stretta sui non vaccinati e spingere la popolazione ad inocularsi il siero. Un provvedimento che non avrebbe alcuno scopo sanitario, quindi, ma solo un intento coercitivo.

Cristina Gauri