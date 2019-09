Roma, 4 set – A finire nel tritacarne dell’isteria femminista stavolta è toccato a Luca Argentero. L’attore, un vero sex symbol per le donne italiane, è infatti finito nell’occhio del ciclone per alcune sue dichiarazioni sui rapporti di coppia. Parlando a Oggi della felice relazione con la sua fidanzata Cristina Marino, infatti, Argentero ha affermato: «L’ossessione per la gender equality [la parità dei sessi, ndr] ha rovinato il romanticismo». Parole che, manco a dirlo, hanno scatenato le femministe. L’accusa? Ovviamente «sessismo».

«Voglio fare l’uomo»

Nell’intervista a Oggi, Argentero descrive in maniera molto lusinghiera la sua fidanzata, specificando che la Marino è un donna «molto poco femminista» e che lui apprezza molto la sua «passione per gli impegni casalinghi». La Marino, insomma, è «un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare». Ancora troppo poco per fornire un appiglio alle fanatiche del #MeToo.





La «bomba», però, arriva quando Argentero parla di come dovrebbe essere una relazione ideale: «L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo e ha inibito l’uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che ci “prova”». Ma non è finita qui, perché il celebre attore afferma di voler «continuare a essere l’uomo della coppia, il maschio… Portarti un fiore, invitarti a cena… Non mi va di scontrarmi con una che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l’acqua a tavola».

Argentero tiene il punto

A questo punto si è scatenato un putiferio, con molte femministe incarognite che hanno attaccato Argentero sui social, in particolare su Twitter. Tra accuse di sessismo e isteria montante, l’attore non si è però scomposto e, anzi, non ne ha voluto sapere di ritrattare le sue dichiarazioni: «Twitter: l’arte di vedere del marcio anche dove non c’è», ha infatti scritto Argentero sul social dei cinguettii. Che a quanto pare, a differenze delle femministe, non ritiene che un gesto di cavalleria meriti il plotone d’esecuzione.

Vittoria Fiore

