Roma, 23 set – Venti anni di carcere. È quanto richiesto dalla pm Elena Neri per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, che nella notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso spararono alla schiena di Manuel Bortuzzo, paralizzandolo alle gambe. I reati contestati dalla procura durante il processo svolto con rito abbreviato sono di tentato duplice omicidio di Bortuzzo e della fidanzata Martina Rossi, con la premeditazione e l’aggravante dei futili motivi, la detenzione e la ricettazione di arma da fuoco e la rissa. Gli avvocati del ragazzo hanno richiesto un risarcimento da 10 milioni di euro, mentre il Comune di Roma si è costituito parte civile. “Una sentenza severa c’è già stata nei confronti di Manuel – ha dichiarato il legale di Manuel, Massimo Ciardullo – a lui l’ha data il referto medico che ha sancito per lui la paralisi delle gambe. Ora aspettiamo una sentenza giusta anche dal giudice”.

La confessione di Marinelli arrivò il 6 febbraio, quando si presentò per costituirsi nella questura di Roma insieme al complice Bazzano, spiegando di avere esploso 3 colpi alla cieca nel buio, credendo di colpire alcune persone coinvolte in una rissa a cui avevano partecipato poco prima in un locale nel quartiere Axa, nell’entroterra del X Municipio. Bortuzzo venne raggiunto da un colpo mentre si trovava con la fidanzata davanti a una tabaccheria; il proiettile prima trapassò il polmone e poi raggiunse la colonna vertebrale, danneggiando il midollo e facendogli perdere l’uso delle gambe. Manuel non si è mai dato per vino nonostante la grave menomazione: dopo una lunga riabilitazione, è ritornato in vasca e ha ricominciato a nuotare.





Cristina Gauri

