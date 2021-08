Modena, 3 ago — Ancora una tragedia sul luogo di lavoro: questa mattina una donna di 41 anni è rimasta uccisa in un terribile incidente avvenuto nell’azienda nella quale era impiegata come operaia.

Operaia morta in fabbrica a Modena

La ditta teatro della sanguinosa morte è la Bombonette: ubicata in via Panaria a Camposanto, in provincia di Modena, è specializzata nella lavorazione della carta e packaging per pasticceria. Secondo quanto riportato dalla stampa locale la donna sarebbe rimasta incastrata in un macchinario, probabilmente una fustellatrice, per poi finirne dilaniata. L’allarme è stato dato dai colleghi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Ma per l’operaia, di origine marocchina ma residente a Modena, non c’era più nulla da fare. I carabinieri e la medicina del lavoro sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.

La vicenda ricorda la tragica morte di Luana D’Orazio, la ragazza di Prato madre di un bimbo deceduta a 22 anni inghiottita e stritolata dagli ingranaggi di un orditoio (un macchinario che ordina i fili, tesse e cuce). I testimoni avevano raccontato di avere visto Luana finire impigliata nel congegno per poi venire risucchiata dal rullo.

Cristina Gauri