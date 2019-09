Milano, 13 set – Regolare sul territorio italiano (diversamente da quanto era trapelato all’inizio), ma con alle spalle diversi precedenti per reati contro la persona. Nonostante questo, e nonostante la bestialità e la mancanza assoluta di motivazioni del gesto, il 24enne del Togo che lunedì ha brutalmente picchiato due donne italiane nel sottopasso della stazione di Lecco ora si trova a casa sua, agli arresti domiciliari. Così, dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, il processo per direttissima e la convalida dell’arresto, il nostro ipervitaminizzato ragazzone rimane in attesa della perizia psichiatrica immancabilmente chiesta dalla legale, per poi tornare in aula alla prossima udienza – attendendo comodamente sul divano di casa propria.

Nel pomeriggio di lunedì l’immigrato era stato arrestato dalla Polfer di Lecco dopo aver scaraventato dalle scale una ragazza e sferrato un violentissimo gancio ad una donna di 55 anni, provocandole un pesante trauma cranico e facendola stramazzare al suolo priva di sensi. La sequenza delle due aggressioni, avvenute con impressionante rapidità, era stata immortalata dalle telecamere di sicurezza e aveva fatto il giro del web. Poco dopo la Polfer era riuscita a rintracciare e bloccare il togolese a breve distanza dal sottopasso, mentre aspettava il bus alla fermata, come se nulla fosse accaduto. Inizialmente fonti vicine alle forze di polizia ma rivelatesi poi infondate riferivano che l’uomo fosse stato già colpito da un provvedimento di espulsione: il ragazzo, al contrario, risiede regolarmente a Lecco con la sorella e la madre e da qui la motivazione del giudice di concedergli i domiciliari. Ora si attende la perizia: dirà come Kabobo di avere “sentito le voci”?

«Sconvolgente. Donne brutalmente aggredite a Lecco, una poteva morire. L’immigrato responsabile di questo crimine è stato subito scarcerato e mandato ai domiciliari», scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. «Gli italiani sono stanchi di queste follie. Solidarietà alle donne aggredite e alle Forze dell’Ordine continuamente umiliate nel loro lavoro da incomprensibili decisioni di certi giudici. Il ministro della giustizia Bonafede non ha proprio nulla da dire?».

Il sindacato di polizia Sulp parla di «schiaffo morale a chi tutti i giorni si alza al mattino per adempiere al giuramento e al senso del dovere», ribadendo come a poco sia servito «il solerte intervento per la sua cattura da parte del personale Polfer», che ha proceduto all’arresto di «una persona che tranquillamente vagava indisturbata pronta a colpire e magari anche a uccidere chiunque in pieno centro città all’interno di una stazione ferroviaria».Cristina Gauri

