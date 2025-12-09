LOGIN
martedì, Dicembre 9, 2025
OAK lancia la piattaforma di cloud computing per l'energia pulita di nuova generazione
Cronaca

OAK lancia la piattaforma di cloud computing per l’energia pulita di nuova generazione

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
software engineer standing beside server racks
Galt Media

OAK annuncia con orgoglio il lancio ufficiale della sua rivoluzionaria piattaforma di cloud computing per l’energia pulita, un’innovazione progettata per accelerare il futuro dell’intelligenza artificiale sostenibile. Con la sua architettura cloud avanzata e le sue capacità di calcolo ad alte prestazioni, OAK sta ridefinendo il modo in cui le energie rinnovabili alimentano la prossima era della trasformazione digitale.

Una nuova era di informatica sostenibile

Al centro di questa piattaforma c’è l’impegno di OAK per la responsabilità ambientale. La sua infrastruttura cloud è alimentata principalmente da energia solare ed eolica, convertendo le risorse rinnovabili in una solida potenza di calcolo per lo sviluppo di intelligenza artificiale, l’elaborazione dei dati e l’analisi predittiva.

Alimentata interamente da energia pulita, la piattaforma OAK riduce significativamente il consumo di elettricità tradizionale, consentendo al contempo un’allocazione intelligente ed efficiente delle risorse. Funzionalità come il monitoraggio in tempo reale e la pianificazione adattiva dei carichi consentono al sistema di

adattare automaticamente le priorità in base alla disponibilità di energia rinnovabile, massimizzando così le prestazioni e riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Questo lancio segna un passo significativo verso la creazione di un ecosistema informatico basato sull’intelligenza artificiale completamente sostenibile, che combina l’efficienza energetica con tecnologie all’avanguardia.

Come l’energia pulita alimenta il cloud computing di OAK

La piattaforma di cloud computing OAK stabilisce un nuovo punto di riferimento nel settore offrendo soluzioni tecnologiche ecosostenibili su larga scala. Consente a privati e aziende di adottare pratiche informatiche ecosostenibili, supportando gli sforzi globali di tutela ambientale e ripristino ecologico.

Modello operativo di energia pulita di OAK

  1. Operazioni energetiche ad alte prestazioni
    OAK combina sistemi ASIC e GPU ad alte prestazioni con competenze specifiche per offrire una potenza di calcolo senza pari per carichi di lavoro di intelligenza artificiale e cloud.
  2. Team di esperti informatici
    Un team dedicato di esperti cloud e ingegneri IT garantisce agli utenti prestazioni ottimizzate, affidabilità e supporto completo per attività che richiedono un uso intensivo di intelligenza artificiale e GPU.
  3. Esperienza senza hardware
    Gli utenti possono accedere istantaneamente ai servizi di cloud computing senza possedere alcuna apparecchiatura fisica: è sufficiente selezionare un piano per iniziare a utilizzare i servizi di elaborazione automatizzati.
  4. Alimentato al 100% da energia pulita
    Tutta l’infrastruttura GPU e AI di OAK funziona interamente con energia solare ed eolica di alta qualità, nel rispetto dell’ambiente.

Azioni di leadership di OAK:

“OAK Mining sfrutta l’accelerazione GPU e solide misure di sicurezza per rendere l’elaborazione basata sull’intelligenza artificiale semplice ed efficiente, pur operando interamente con energia solare ed eolica, garantendo un’elaborazione ad alte prestazioni senza compromettere la responsabilità ambientale.”

Inizia il tuo viaggio verso l’informatica a energia pulita

Fase 1: Registra il tuo account
Visita il sito Web ufficiale di OAK Mining e completa una rapida registrazione per iniziare.

Fase 2: Scegli il tuo contratto
Esplora una gamma di opzioni contrattuali sicure e flessibili per soddisfare le diverse esigenze del progetto.

Un futuro più intelligente e più verde inizia ora

Con il lancio della piattaforma cloud OAK Clean Energy, i progetti di energia rinnovabile possono ora beneficiare di una gestione intelligente dei dati, del monitoraggio dei dispositivi in tempo reale e di una programmazione efficiente. Integrando profondamente la tecnologia AI con l’energia eolica e solare, OAK contribuisce a ridurre gli sprechi energetici, migliorare l’affidabilità del sistema e potenziare la sostenibilità a lungo termine delle iniziative globali per l’energia pulita.

Inizia oggi stesso il tuo viaggio esclusivo!

Sito web ufficiale: oakmining.com
Email: info@oakmining.com

