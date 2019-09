Lampedusa, 15 set – E’ fatta. Dopo la calata di braghe del governo giallofucsia, che ha assegnato il porto di Lampedusa come porto sicuro alla nave Ong Ocean Viking, sono sbarcati gli 82 immigrati che si trovavano a bordo dell’imbarcazione di Sos Mediterraneé e Msf. L’Italia ritorna così definitivamente sui suoi passi in materia di accoglienza e chiusura dei porti, e si prenderà carico di 24 degli stranieri traghettati ieri sera sulle motovedette della Guardia Costiera (La Ocean non è entrata nel porto dell’isola); gli altri andranno in Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo.

BREAKING: The wait for the rescued people on board #OceanViking is over: 82 men, women & children are now being transfered by the Italian Coast Guard to #Lampedusa.

Fleeing from #Libya, surviving the deadly #Mediterranean sea crossing, now they have finally reached a safe place pic.twitter.com/xs8ggYKhFg

— MSF Sea (@MSF_Sea) September 14, 2019