Roma, 25 set – “Mescolare ti fa crescere, ti dà nuova vita. Sviluppa incroci, mutazioni e conferisce originalità. Il meticciato è quello che abbiamo sperimentato, ad esempio, in America Latina”. Così Papa Francesco, intervistato da Repubblica, ha voluto esaltare il meticciato condannando fermamente chi a suo dire fa di tutto per impedirlo. Di più, secondo Bergoglio mescolarsi serve a crescere, perché evidentemente chi non provvede a farlo resta un barbaro legato alla propria identità. Il Papa ha dunque colto l’occasione per attaccare i “populisti xenofobi”. “La xenofobia e l’aporofobia (ovvero la paura per la povertà o per i poveri, ndr) oggi sono parte di una mentalità populista che non lascia sovranità ai popoli”, ha detto Bergoglio.

Contro le radici

“La xenofobia distrugge l’unità di un popolo, anche quella del popolo di Dio. E il popolo siamo tutti noi: quelli che sono nati in un medesimo Paese, non importa che abbiano radici in un altro luogo o siano di etnie differenti. Oggi – ha dichiarato il Papa – siamo tentati da una forma di sociologia sterilizzata. Sembra che si consideri un Paese come se fosse una sala operatoria, dove tutto è sterilizzato: la mia razza, la mia famiglia, la mia cultura, come se ci fosse la paura di sporcarla, macchiarla, infettarla”.





Non c’è spazio dunque, nella sua visione del mondo, per chi semplicemente è orgoglioso delle proprie radici, senza per questo odiare altri popoli. Peccato che sia vero il contrario, perché soltanto se si mantiene la propria identità culturale si è in grado di confrontarsi con le altre. Altrimenti, di fronte all’appiattimento globale, all’unicum umano, non c’è più nulla di diverso, non esiste più un altro da sé con cui relazionarsi.

Meticciato “creatore di popoli”

Eppure per Bergoglio si deve accelerare il processo di destrutturazione dei popoli, nel nome paradossalmente dell’unità del popolo. “Si vuole bloccare quel processo così importante che dà vita ai popoli e che è il meticciato”, ha tuonato il Papa. “Costruire muri significa condannarsi a morte. Non possiamo vivere asfissiati da una cultura da sala operatoria, asettica e non microbica”, ha precisato. Peccato che Bergoglio non consideri proprio il significato di Pontifex, quel costruttore di ponti che proprio lui dovrebbe essere. Perché se abbatti i confini e cancelli le differenze, non c’è più niente da congiungere. Sarà già tutto fermo, piatto, asettico appunto.

Alessandro Della Guglia

