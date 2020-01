Roma, 31 gen – Effettivamente stare appresso al manicomio dell’assessorato ai Trasporti e alla Mobilità deve essere estenuante. Questa forse è la ragione della “botta di sonno” che ha colpito il pentastellato Pietro Calabrese nel corso dell’assemblea capitolina.

Lo sfottò di Bordoni (Lega)

A immortalare Calabrese nel suo sonno del guerriero è stato Davide Bordoni (Lega). “Avrà lavorato molto per far ripartire le scale mobili di Barberini. Oppure stava sognando la domenica ecologica o il rimedio per i bus che bruciano” scrive Bordone su Facebook.

La Relazione sullo stato dei servizi

Secondo i dati della Relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali del 2019 presentata a dicembre in Campidoglio alla presenza di Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina, è estremamente basso il voto dei romani in generale sulla qualità del servizio di trasporti romani, sotto la sufficienza, con un punteggio di 43,9% su 100.

Incendi, scarsa accessibilità, metro chiuse

“Il 2019 si chiude in chiaroscuro per il tpl romano: la chiusura delle stazioni metro e l’accessibilità delle stesse, gli episodi di incendio o principio di incendio sui bus, la non piena utilizzabilità dei parcheggi di scambio sono alcuni dei disservizi che hanno riguardato la mobilità pubblica e collettiva della Capitale” si legge ancora nella redazione. Non parliamo poi della telenovela che ha avuto per protagonisti inconsapevoli i 70 bus presi a noleggio da Atac, già vecchi di 10 anni, da Israele – per la precisione Tel Aviv. Annunciati dal sindaco Virginia Raggi in pompa magna come la panacea di tutti i mali dell’Atac, tra immatricolazioni tedesche e autorizzazioni italiane, ma ancora in effetti bloccati nei depositi di Salerno e di Roma. Come sono arrivati, se ne sono andati come sono venuti. Di nuovo in Israele. Dormi tranquillo, Calabrese.

Ilaria Paoletti