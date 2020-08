L’argomento scontrino elettronico è ormai di interesse quotidiano per moltissimi esercenti, venditori e negozianti. Si è iniziato a parlare scontrino elettronico già dal 2019. Al 31/12/2019 infatti i primi esercenti interessati da questa novità, sono stati tutti quelli che avevano registrato un fattura annuo superiore ai 400,000 euro/annui. La scadenza per tutti gli altri era poi stata fissata al primo luglio 2020.

La diffusione della pandemia da Coronavirus ha visto come conseguenza, lo slittare delle date di molti adempimenti fiscali, nonché dell’entrata in vigore definitiva dello scontrino elettronico. Per questo motivo la maggior parte dei commercianti ha ancora un po’ di tempo per mettersi in pari con le nuove direttive. Tra queste la prima è senza dubbio quella dei registratori di cassa telematici. Per fortuna oggi esiste comunque una più che valida alternativa per l’invio corrispettivi telematici senza registratore di cassa. Ma partiamo dall’inizio.

Scontrino elettronico: che cos’è e come funziona

Evoluzione digitale del classico scontrino cartaceo, è ormai entrato a far parte della vita di tutti (o quasi) i commercianti. Ha sostituito (a breve definitivamente) con una trasmissione elettronica i dati necessari ai fini fiscali, vale a dire i corrispettivi telematici. Ma quali sono questi dati nello specifico?

In pratica si tratta degli stessi identici dati che erano già previsti su quello cartaceo, vale a dire:

Denominazione o ragione sociale dell’emittente

Partita Iva

Dati contabili

Corrispettivi parziali

Sconti e rettifiche eventuali

Subtotali

Totale dovuto – con indicazione precisa di “totale” ad indicarla

Data ed ora di emissione

Numero progressivo

Numero di matricola dell’apparecchio

Logotipo fiscale

Ivi compresa nessuna variazione prevista nemmeno sulla tempistica di emissione. Questo significa che lo scontrino elettronico deve essere emesso nel momento in cui è effettuato il pagamento del bene/servizio oggetto della transazione.

E allora qual è la vera differenza tra cartaceo ed elettronico?

Scontrino elettronico: vantaggi e punti di forza

Il vero punto di forza dello scontrino elettronico è “l’immediatezza della trasmissibilità”.

Mentre con lo scontrino cartaceo la tentazione da parte dell’esercente era forte di evitarne la trasmissione, con quello elettronico questo problema è ormai superato.

Prima la comunicazione dei corrispettivi giornalieri avveniva sempre a fine giornata e a chiusura cassa. Oggi invece, grazie all’e-scontrino, emesso il documento è trasmesso seduta stante ad Agenzia delle Entrate (AdE). Riuscire a bypassare questo step, significa evitarsi un gravoso passaggio, ma soprattutto aver trovato un sistema che obblighi i commercianti ad emettere sempre e comunque lo scontrino.

Se vi state chiedendo quindi perché l’Esecutivo e Agenzia delle Entrate abbiano voluto così tanto passare dal cartaceo al digitale, la risposta è molto semplice: combattere l’evasione fiscale.

La rivoluzione digitale contro l’evasione fiscale

Quindi l’introduzione dello scontrino elettronico è stata fatta soprattutto per combattere l’evasione fiscale. Piaga ormai decennale che opprime l’Italia, ha forse oggi trovato un vero e proprio nemico contro il quale scontrarsi.

Le procedure per comunicare ed inviare i corrispettivi telematici giornalieri sono diverse. AdE ne ha messi a disposizione ben due. Purtroppo entrambi sono piuttosto complessi, richiedono conoscenza informatiche e tecniche e soprattutto, dispendio di denaro. Ci stiamo riferendo alla possibilità di inviare gli scontrini elettronici giornalieri o attraverso il portale di Agenzia “Fatture e Corrispettivi”, oppure attraverso utilizzando un registratore di cassa telematico.

Alternativa, fortemente consigliata, esiste un sistema che riesce, previa registrazione, a comunicare direttamente con AdE chiedendo all’Agenzia di emettere lo scontrino.

In pratica una volta che lo scontrino è stato compilato, la richiesta è immediatamente inoltrata ad AdE. In risposta Agenzia invia il numero progressivo identificativo e un documento in formato pdf.

Il documento può essere girato al cliente in qualunque momento per email, piuttosto che per chat. Il numero invece si può stampare con utilizzando una qualunque stampante buetooth.

Con questo sistema è come se fosse Agenzia delle Entrate ad assolvere direttamente agli obblighi fiscali per conto dell’esercente. La comunicazione dei corrispettivi non è differita, ma immediata, facendo risparmiare molto tempo ai commercianti. Inoltre, altro vantaggio non da poco, la conservazione digitale degli scontrino elettronici ha validità di garanzia per tutti gli acquirenti. Questo assicura una garanzia digitale sui prodotti/servizi acquistati (conservazione degli scontrini ai fini della detrazione fiscale, o per la dichiarazione dei redditi, note spese, ecc…).