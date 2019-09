Roma, 16 set – Stavolta a Chef Rubio è partito l’embolo. Il “cuoco dei centri sociali”, diciamolo pure, non si è mai distinto per essere un latinista, soprattutto quando c’è da inveire contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Stavolta ha perso le staffe, nel suo linguaggio giovanilistico un po’ fuori tempo massimo, dopo che il leader del Carroccio si è fatto ritrarre sul palco di Pontida assieme a una delle bambine vittime degli affidi illeciti di Bibbiano, ora ritornata alla propria famiglia.

Orbene, secondo l’assioma per cui “è sfruttamento dell’immagine dei bambini solo se lo fa la Lega” lo chef ha tuonato: “Sfruttare una bambina per la tua c***o di perenne campagna elettorale dannosa e infruttuosa, è qualcosa di aberrante”, ha sbottato. “Il fatto che tu lo faccia dimentico delle volte in cui hai lanciato figli altrui in pasto ai tuoi haters minus habentes, fa di te una persona spregevole”.





Ed ecco il tweet dell’unto e bisunto, di cui abbiamo solo uno screenshot perché il cuor di leone, forse in un accesso di fobia paranoide, ha bloccato l’account Twitter del Primato Nazionale – nonostante chi lo gestisce non si è mai sognato di interagire con il suddetto Chef. Non è che lo lasceremo meno in pace, ora.

Insomma, è sempre il solito trito e tristo ritornello: il cadavere esangue del piccolo Aylan – così come la triste storia del bambino annegato con la pagella cucita nella giacca – può essere preso e schiaffato su qualsiasi pagina di giornale, poster e manifesto, e vampirizzato alla bisogna per propugnare la vulgata immigrazionista. Salvini ha fatto male a mostrarsi sul palco con una bambina di Bibbiano? Sicuramente non sono Rubio e compagnia a potersi permettere di esprimere giudizi.

Cristina Gauri

Commenti

commenti